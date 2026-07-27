Presunto asalto deja sin vida a un joven de 21 años en la Pollería Constanza, en el fraccionamiento Cafetales

Tapachula, Chiapas; 27 de julio de 2026.– Un joven identificado como Mauricio Morales, de 21 años de edad, perdió la vida la mañana de este lunes tras un violento hecho registrado en la Pollería Constanza, ubicada sobre la avenida Santa Fe y calle San Carlos, en el fraccionamiento Cafetales, a la altura de la tienda Willis.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:40 horas, cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego en el establecimiento, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. Al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar y con base en las primeras investigaciones, se informó que el hecho pudo haberse derivado de un presunto intento de asalto. Versiones recabadas en el lugar señalan que el joven presuntamente intentó defenderse durante un forcejeo, sufriendo una herida en uno de sus brazos, aparentemente provocada por un arma blanca. Posteriormente, habría recibido disparos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte.

Asimismo, testigos indicaron que los presuntos responsables serían un hombre y una mujer que llegaron al lugar a bordo de un taxi; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de las líneas de investigación.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de diversas corporaciones de seguridad realizaron el acordonamiento del área, mientras personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil de este homicidio. Carlos Montes