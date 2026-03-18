Tapachula FC fortalece lazos con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; marzo de 2026.– Como parte de su compromiso social y su cercanía con la comunidad, el Club Tapachula FC realizó una visita al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula, con el objetivo de reconocer la invaluable labor que realizan diariamente en beneficio de la ciudadanía.

La delegación estuvo encabezada por el director general, Héctor Consuegra, acompañado por los jugadores Nery de León, Ricardo “Gallito” Navarro, Mateo Aguirre y Kevin Vargas, así como por la botarga oficial del club, “Tacanito”, quienes convivieron con los elementos de esta honorable institución en un ambiente de respeto y reconocimiento.

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La recepción estuvo a cargo del comandante operativo Iván Emmanuel Estrada, así como de la Lic. Selenne Victorio y demás integrantes del cuerpo de bomberos, quienes dieron la bienvenida al equipo y compartieron parte de su experiencia y vocación de servicio en la atención de emergencias.

Durante el recorrido, los jugadores de Tapachula FC conocieron de primera mano las distintas labores que realizan los bomberos, desde la atención de incendios hasta rescates y primeros auxilios, además de observar el equipo especializado que utilizan en cada intervención, destacando la preparación, disciplina y valentía que caracteriza a cada uno de sus elementos.

Esta visita permitió generar un espacio de convivencia, aprendizaje y reconocimiento hacia quienes arriesgan su vida por salvaguardar la de los demás, reforzando valores como el compromiso, el trabajo en equipo y el sentido de servicio, principios que también forman parte de la filosofía del club.

La directiva de Tapachula FC expresó su agradecimiento y admiración al Heroico Cuerpo de Bomberos por su entrega y profesionalismo, y extendió una invitación especial para que sean invitados distinguidos el próximo sábado 21 de marzo, cuando Tapachula FC reciba a Pioneros de Cancún en el Estadio Olímpico de Tapachula, en un encuentro importante dentro de la lucha por la clasificación a la liguilla.

Con este tipo de acciones, Tapachula FC reafirma su compromiso de mantener una relación cercana con las instituciones de la región, reconociendo su labor y promoviendo la unión entre el deporte y la sociedad.