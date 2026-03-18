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Canacintra Tapachula Impulsa Conferencia para Aclarar Nueva Reforma Hídrica

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Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo de 2026.- Ante la creciente desinformación sobre la nueva reforma hídrica, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Tapachula, anunció la realización de una conferencia informativa dirigida a productores y usuarios del recurso agua en la región.
El presidente del organismo, Abel Ruiz Méndez, explicó que la iniciativa surge debido a las múltiples dudas entre quienes cuentan con concesiones, especialmente en el sector agrícola.
Por ello, se invitó a la maestra en Ciencias, Mónica Pérez, vicepresidenta nacional de Canacintra y responsable del área ambiental, para ofrecer una explicación detallada del tema.
Entre los cambios más relevantes, destacó la instalación obligatoria de medidores en todos los pozos, así como la asignación de volúmenes específicos de extracción. En caso de exceder los límites autorizados, se aplicarán sanciones económicas.
Subrayó la importancia de mantener actualizada la documentación relacionada con las concesiones, ya que estas no se transfieren automáticamente en casos de herencia de predios o ranchos, lo que obliga a realizar nuevos trámites ante las autoridades correspondientes.
La conferencia se llevará a cabo el próximo 21 de marzo y tiene como objetivo orientar a productores agrícolas, propietarios de pozos y operadores de purificadoras de agua sobre el impacto de la reforma y los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
Además de brindar información, el evento permitirá a los asistentes recibir asesoría directa para la gestión de permisos y la regularización de documentos. EL ORBE/Nelson Bautista

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