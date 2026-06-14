CNTE Continuará Paro “Hasta las Últimas Consecuencias”

*- Las Movilizaciones del Magisterio Seguirán Desarrollándose por Acuerdo de los Líderes

*- Algunos Espacios que ya Desocuparon Están Siendo Limpiados por las Autoridades

*- Las Principales Exigencias son la Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y Desaparición de USICAMM

*MAESTROS DICIDENTES SOSTUVIERON UNA ASAMBLEA, EN LA QUE ACORDARON MANTENER LA HUELGA NACIONAL HASTA QUE EL GOBIERNO ACCEDA A CUMPLIR CON SUS DEMANDAS.

Oaxaca, Oax.; 13 de Junio.- Tras una consulta a sus bases, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinó continuar con la huelga nacional y el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Por una mínima diferencia de votos, los profesores rechazaron un receso en su paro indefinido de labores y movilizaciones tanto en la capital del Estado como en la Ciudad de México; y por mayoría, rechazaron las respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales.



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Dentro de la consulta, únicamente la gran mayoría dijo estar de acuerdo con iniciar una «ruta crítica» con las autoridades para analizar las propuestas de solución a sus exigencias.En la pregunta ¿estás de acuerdo con la propuesta de ruta para la desaparición de la USICAMM?, cuatro mil 791 respondieron que sí y siete mil 904 que no, una diferencia de tres mil 113 a favor del no.Los profesores, en la segunda pregunta ¿estás de acuerdo con el planteamiento en materia de seguridad social que propone el ISSSTE?, dos mil 95 respondieron que sí y 10 mil 240 que no, una diferencia de ocho mil 145 a favor del no.En la tercera pregunta ¿estás de acuerdo en que se inicie una ruta crítica interdisciplinaria Segob-CNTE-ISSSTE, poniendo al centro la contrapropuesta construida por la Conajud en materia educativa y de seguridad social?, nueve mil 49 respondieron que sí y tres mil 43 que no, una diferencia de seis mil 6 a favor del sí.Y finalmente, en la pregunta ¿estás de acuerdo en un receso (de la huelga nacional) sin renunciar a las demandas centrales de la CNTE?, seis mil 162 respondieron que sí y seis mil 337 que no, una diferencia apenas de 175 votos a favor del no.Al término de la asamblea estatal de la Sección 22 del SNTE a la 1:36 horas de esta mañana, la secretaria general Yenny Aracely Pérez Martínez llamó a fortalecer la participación de todas las delegaciones sindicales y de los centros de trabajo.«Vamos a hacer lo propio de la estructura con los llamados pertinentes para esta movilización», expresó la líder sindical.

CNTE Mantiene el NO a la Ley del ISSSTE

En espera de concluir su Asamblea Nacional Representativa (ANR), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenía anoche su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

El magisterio disidente acusó al gobierno federal de responder a las movilizaciones de los maestros con medidas de contención y acciones que calificó como represivas, mientras que al cierre de esta edición valoraba si ponía o no una pausa a su paro indefinido de labores, que este sábado cumplió 13 días.

Durante el inicio de la sesión, dirigentes de la Coordinadora compararon el actual conflicto con las protestas registradas hace una década, y sostuvieron que las condiciones que motivaron la movilización del magisterio siguen vigentes.

Señalaron que, desde la llegada de contingentes de Oaxaca a la Ciudad de México, el 26 de mayo pasado, se han registrado episodios de confrontación y una creciente presencia de cuerpos de seguridad en las protestas.

Firmes

Este sábado, integrantes de la CNTE se mantenían firmes en su plantón, a 13 días del inicio de su huelga nacional. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México siguen en espera de la resolución de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), donde definirán si permanecen o se regresan a sus estados.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, maestros refirieron que el paro sigue indefinido luego de dos semanas de bloqueos en las principales calles de la capital, concentraciones en Paseo de la Reforma, Bucareli y avenida Tlalpan, así como amenazas al gobierno de Claudia Sheinbaum de no desistir hasta acordar una reunión presencial con la Mandataria.

El plantón de la Coordinadora se mantiene en varias cuadras de Donceles, Ignacio Allende, Tacuba, Belisario Domínguez, Callejón 57, República de Cuba, 5 de Mayo y Bolívar, donde instalaron casas para acampar desde el lunes 1 de junio.

Los maestros disidentes continuaban con el bloqueo de dichas calles mientras esperan —sentados, platicando o comiendo— la resolución de sus líderes sindicales durante la asamblea.

Por su parte, líderes sindicales han resaltado la necesidad de la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el incremento salarial de 100% directo al sueldo base, la homologación de prestaciones, así como la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en UMA.

Inician Limpieza de Espacios Desocupados por la CNTE

La Autoridad del Centro Histórico dio a conocer que inició las labores de limpieza, mantenimiento y recuperación urbana en las calles y plazas que han sido desocupadas durante el plantón encabezado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estas acciones incluyen lavado profundo de vialidades, recolección de residuos, limpieza de mobiliario urbano y revisión de infraestructura, precisó la dependencia por medio de un comunicado.

«Estas labores forman parte de una estrategia integral para fortalecer la recuperación del Centro Histórico, una zona que diariamente recibe a miles de trabajadores, comerciantes, residentes y visitantes, y que representa uno de los principales motores económicos, culturales y turísticos de la capital del país», se lee en el comunicado.

Con la atención de los espacios que han sido liberados se contribuirá a reactivar la actividad económica de los negocios de la zona, así como a preservar las condiciones de limpieza, seguridad e imagen urbana.

Asimismo, indicó que las brigadas seguirán atendiendo de manera progresiva las áreas que se vayan desocupando «a fin de garantizar la recuperación oportuna del espacio público y el adecuado funcionamiento de esta importante zona de la Ciudad de México». Sun