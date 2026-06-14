Periodistas Reconocen Trayectoria de Distinguidas Personalidades Tapachultecas

*- La APRYTCCH Entregó un Reconocimiento al Dr. Bertín Gerónimo y a la Mtra. Elsa Hayashi Villagrán

*- Exaltaron sus Aportaciones a la Educación, Investigación y Fortalecimiento de Valores

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, la Asociación de Prensa, Radio y Televisión de la Costa de Chiapas (APRYTCCH) llevó a cabo una cena conmemorativa en la que reconoció a destacadas personalidades por su trayectoria profesional, liderazgo y contribución al desarrollo de la sociedad chiapaneca.

Durante la ceremonia, el Premio “Napoleón Correa” fue entregado al Doctor en Ciencias Bertín Gerónimo Pérez, catedrático del Tecnológico Nacional de México Campus Tapachula, en reconocimiento a su sobresaliente labor académica, su compromiso con la formación de nuevas generaciones y su contribución al fortalecimiento de los principios que promueven una sociedad informada, crítica y participativa.



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Los integrantes de la APRYTCCH destacaron que la trayectoria del investigador y docente representa un ejemplo de dedicación, esfuerzo y compromiso con la educación superior, así como una valiosa aportación al desarrollo científico y profesional de la región.Asimismo, durante el evento fue entregado el Galardón APRYTCCH 2026 a la Doctora Elsa Hayashi Villagrán, en reconocimiento a su destacada labor, liderazgo y permanente compromiso con el gremio periodístico y con las causas sociales de Chiapas.En su mensaje, representantes de la Asociación resaltaron que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática, al garantizar el derecho de las personas a informar, opinar y acceder libremente a la información.Los asistentes coincidieron en que este tipo de reconocimientos permiten valorar el trabajo de mujeres y hombres que, desde distintos ámbitos profesionales, contribuyen al fortalecimiento de las instituciones, la educación, la comunicación y las libertades fundamentales.Con esta ceremonia, la APRYTCCH refrendó su compromiso de promover los valores del periodismo responsable, la libertad de expresión y el reconocimiento a quienes, con su labor cotidiana, aportan al desarrollo social, académico y cultural de Chiapas y de la región Soconusco. EL ORBE/ JC