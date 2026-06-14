Inicio del Mundial Impulsa Ventas en Comercios del Centro de Tapachula

*Principalmente en Restaurantes.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- El inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 representó un importante impulso para la actividad comercial en el Centro Histórico de Tapachula, donde diversos establecimientos reportaron un incremento significativo en la afluencia de consumidores y en sus ventas, generando una derrama económica que benefició de manera directa e indirecta a distintos sectores.

De acuerdo con José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro de Tapachula (ACEPITAP), la inauguración del torneo despertó el interés de la población por adquirir artículos alusivos al futbol y acudir a establecimientos donde se transmitieron los encuentros deportivos, principalmente restaurantes y negocios dedicados a la venta de productos relacionados con este evento internacional.



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El dirigente empresarial explicó que la actividad comercial registró un crecimiento estimado de entre el 50 y el 100 por ciento en comparación con días habituales, especialmente en establecimientos ubicados en el primer cuadro de la Ciudad.Además de beneficiar a los comercios directamente relacionados con la temática futbolística, destacó la derrama económica también alcanzó a otros sectores como el transporte, la venta de alimentos, servicios de animación, música y promoción comercial, generando un efecto positivo en la economía local.“Cada vez que las personas salen a consumir, visitar restaurantes o realizar compras, se activa una cadena económica que favorece a distintos giros comerciales y de servicios”, señaló.Aquiáhuatl Herrera reconoció que existió cierta incertidumbre entre algunos comerciantes respecto al uso de marcas y elementos vinculados al Mundial; sin embargo, muchos negocios optaron por decoraciones genéricas relacionadas con el futbol y las selecciones participantes, manteniendo un ambiente festivo sin afectar el desarrollo de sus actividades.Desde una perspectiva social, el dirigente consideró que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la convivencia familiar y la integración comunitaria, al reunir a personas en espacios públicos y establecimientos para disfrutar de los encuentros deportivos.Finalmente, expresó que las expectativas para las próximas semanas son positivas, particularmente si la Selección Mexicana continúa avanzando en la competencia, ya que ello podría mantener e incluso incrementar la actividad comercial en Tapachula, brindando un necesario respiro económico tras semanas complicadas para diversos sectores productivos de la ciudad. EL ORBE/ JC