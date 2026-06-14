Iniciativa Privada Redobla Esfuerzos Para Atraer Visitantes de Guatemala

*Promocionan en Centroamérica Atractivos del Soconusco.

*Empresas del sector recreativo y turístico fortalecen estrategias de promoción en el vecino país para aprovechar las ventajas cambiarias y generar mayor derrama económica en la región fronteriza.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- En medio de los desafíos que enfrenta el sector turístico y comercial de la frontera sur, empresarios de Tapachula continúan impulsando estrategias para atraer visitantes provenientes de Guatemala, un mercado considerado fundamental para la economía local debido a su constante flujo de consumidores y turistas.



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El gerente general del Parque Acuático Lu´um Ha, Juan Carlos Villatoro Osorio, destacó que la iniciativa privada realiza importantes esfuerzos para fortalecer la promoción turística en el vecino país, con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes y consolidar a Tapachula como un destino atractivo para el esparcimiento familiar.Actualmente, dijo, se trabaja en coordinación con empresas de publicidad guatemaltecas para dar a conocer las promociones, servicios y atractivos que ofrece el parque, además de reforzar la presencia de la marca en el mercado centroamericano.“El visitante guatemalteco siempre ha sido muy importante para la economía de Tapachula. Estamos trabajando para que conozcan nuestras instalaciones y tengan la confianza de venir y disfrutar de una experiencia de calidad”, señaló.Uno de los factores que favorecen la llegada de turistas de Guatemala es el beneficio económico que representa el tipo de cambio entre el Quetzal y el Peso Mexicano, señaló, lo que permite a muchas familias acceder a servicios recreativos, gastronómicos y comerciales a precios competitivos.Además del beneficio para los visitantes, la llegada de turistas internacionales genera una importante derrama económica que impacta positivamente en hoteles, restaurantes, centros recreativos, comercios, transporte y diversos prestadores de servicios de la región.El empresario subrayó que la seguridad, la calidad en la atención y la mejora constante de los servicios son aspectos fundamentales para fortalecer la confianza de los visitantes extranjeros, y fomentar que regresen acompañados de más familiares y amigos.Respecto a la temporada vacacional y al ambiente generado por la Copa Mundial de Futbol 2026, informó que el parque prepara actividades especiales y la transmisión de encuentros deportivos para ofrecer una alternativa de convivencia familiar y entretenimiento.Finalmente, señaló que el fortalecimiento del turismo fronterizo representa una oportunidad para dinamizar la economía regional, generar empleos y fortalecer los lazos comerciales y culturales entre Chiapas y Guatemala, en beneficio de miles de familias que dependen de la actividad turística en la frontera sur de México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros