Intensas Lluvias Ponen en Riesgo Hasta el 50% de Cosechas en el Soconusco

*Provoca la Caída Prematura de Frutos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- Las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas en la zona alta de Tapachula, mantienen en alerta a los productores de café, quienes advierten que el exceso de humedad podría provocar pérdidas de hasta un 50 por ciento en la próxima cosecha si las condiciones climáticas continúan durante junio y julio.

Antonio Méndez López, productor del ejido La Patria, ubicado a unos 900 metros sobre el nivel del mar, explicó que actualmente las plantaciones atraviesan una etapa crucial de desarrollo del grano, alcanzando aproximadamente el 50 por ciento de su crecimiento, por lo que las precipitaciones constantes representan un riesgo importante para la producción.



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Detalló que las lluvias diarias, acompañadas en ocasiones de granizadas, provocan la caída prematura del fruto aún verde y favorecen la aparición de enfermedades asociadas a la humedad, reduciendo considerablemente el rendimiento esperado en las fincas cafetaleras.“En la floración uno calcula una determinada producción, pero con tanta lluvia el café comienza a caer antes de tiempo y eso afecta directamente la cosecha y la economía de los productores”, señaló.Las afectaciones alcanzan variedades como Bourbon, Sarchimor, Catimor y Robusta, cultivos ampliamente establecidos en comunidades de la zona serrana como La Patria, Cantón Chicharras, Mario Souza y 26 de Octubre, entre otras.Además de las pérdidas en campo, los cafeticultores enfrentan la incertidumbre de los precios. Méndez López explicó que durante la cosecha 2025-2026 el café pergamino llegó a comercializarse hasta en 100 Pesos por kilogramo, pero terminó vendiéndose alrededor de 70 Pesos. En el caso del robusta, el precio descendió de 55 a 47 Pesos por kilogramo.A esta situación se suma la dependencia de intermediarios para la comercialización del producto, debido a la falta de infraestructura para procesar y agregar valor al café producido en la región.Desde una perspectiva social y económica, la actividad cafetalera representa el principal sustento para cientos de familias de la zona alta de Tapachula. Por ello, los productores confían en que las condiciones climáticas mejoren en las próximas semanas para evitar mayores pérdidas y garantizar una cosecha que permita mantener la economía de las comunidades que dependen directamente del aromático. EL ORBE/ JC