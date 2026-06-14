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Precio del Huevo se Mantiene a la Baja Debido a Sobreproducción

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* Consumidores Esperan que Continúe esa Tendencia.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- En medio de los constantes ajustes en los precios de los productos básicos, el huevo se ha convertido en una buena noticia para las familias tapachultecas, al mantener una disminución en su costo durante las últimas dos semanas, generando un alivio para la economía de los hogares.
Comerciantes de abarrotes señalaron que actualmente el precio del casillero de huevo de primera calidad, caracterizado por piezas de mayor tamaño, se comercializa en algunos establecimientos hasta en 45 Pesos, mientras que el producto de menor tamaño puede encontrarse desde 35 Pesos, dependiendo de la calidad y presentación.
Para muchas familias, esta reducción representa una oportunidad para adquirir uno de los alimentos más importantes de la dieta diaria, especialmente en una temporada donde otros gastos relacionados con las lluvias, el transporte y la educación suelen impactar el presupuesto familiar.
William Hernández, encargado de una tienda de abarrotes, explicó que el precio del huevo se ha mantenido estable durante aproximadamente quince días, situación que también se ha reflejado en otros productos de la canasta básica como el arroz, el frijol y la pasta, que han registrado ligeras disminuciones.

“El cliente comenta que el precio está más accesible y que eso ayuda a su economía. Nosotros tratamos de mantener costos justos de acuerdo con el precio al que recibimos la mercancía”, comentó.
El huevo es considerado uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares mexicanos debido a su valor nutricional y su versatilidad en la preparación de alimentos. Por ello, cualquier variación en su precio impacta directamente en el bolsillo de la población.
Aunque comerciantes reconocen que los costos pueden cambiar de una semana a otra debido a factores de producción y distribución, la estabilidad observada recientemente ha sido bien recibida por consumidores que aprovechan para abastecerse mientras los precios permanecen bajos.
En un contexto donde la economía familiar enfrenta diversos retos, la disminución en el costo del huevo representa un pequeño pero significativo respiro para miles de hogares de Tapachula, que ven en esta baja una oportunidad para rendir mejor sus ingresos y garantizar la alimentación diaria de sus familias. EL ORBE/ JC

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