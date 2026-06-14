Conalep Huixtla Presenta Proyecto Para Disminuir Accidentes

Huixtla, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- La preocupación por el creciente número de accidentes de motocicleta y automovilísticos en la región, que en los últimos años han representado un alto porcentaje de los decesos registrados, motivó la presentación del proyecto de Vialidad, Movilidad y Seguridad del Motociclista en Huixtla.

Luego de una reunión desarrollada entre autoridades del Sector Salud y corporaciones de Tránsito y Vialidad, el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel 067, Gabriel Rizo Díaz, fue el encargado de exponer este proyecto, destacando que las estadísticas relacionadas con accidentes de motocicleta son alarmantes.

Durante su intervención, señaló que tan solo en el año 2024 se registraron 3 mil 253 accidentes de motocicleta, cifra que ha mostrado una tendencia al alza y que mantiene en alerta a las autoridades de salud y de seguridad vial.

Ante este panorama, explicó que el objetivo principal es reducir los percances mediante acciones preventivas y de concientización, por lo que hizo un llamado a respetar los señalamientos de tránsito, evitar el exceso de velocidad y conducir con responsabilidad. Destacó que una gran parte de las víctimas mortales por accidentes de motocicleta corresponde a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad.

Rizo Díaz reconoció que la motocicleta se ha convertido en una herramienta indispensable para muchas personas debido a sus actividades laborales y facilidad de transporte; sin embargo, exhortó principalmente a los jóvenes a tomar conciencia sobre los riesgos que implica una conducción imprudente y a utilizar siempre el casco de seguridad.

Durante la actividad, realizada con estudiantes del propio plantel CONALEP, participaron médicos del Hospital General de Huixtla, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Centro de Salud Urbano, integrantes del Concilio Biker’s de motociclistas de la Costa de Chiapas y autoridades de Tránsito y Vialidad.

Finalmente, consideraron que el incremento de los accidentes de motocicleta ya representa un problema de salud pública, por lo que esta información será llevada a otros planteles educativos de la región con el propósito de generar conciencia entre los jóvenes y contribuir a la prevención de accidentes. EL ORBE/Martha Guillén