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FGE Obtiene Vinculación a Proceso Contra Presunto Responsable de Homicidio Calificado

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*Por hechos ocurridos el 16 de mayo de 2026, en la Ciudad de Tapachula

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Franklin “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Sergio «N», de oficio estilista, por hechos ocurridos el 16 de mayo de 2026, en la Ciudad de Tapachula.
El Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y otorgando un mes para la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad. Boletín Oficial

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