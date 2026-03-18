Maestros Jubilados Bloquearon la Unidad Administrativa en Tapachula

Entre sus Exigencias Está la Atención Médica Digna y Respuesta del ISSTECH

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Más de 8 Mil Maestros se Suman a Paro de 72 Horas Contra Reforma del ISSSTE

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo de 2026.- Maestros jubilados y pensionados de la Sección 40 mantuvieron bloqueada la Unidad Administrativa en Tapachula desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde de este martes, como medida de presión ante la falta de respuesta por parte del ISSTECH, institución a la que acusan de negar servicios médicos adecuados pese a las cuotas que mes con mes aportan.

El bloque lo levantaron tras una reunión de trabajo con funcionarios estatales y directivos del ISSTECH, con quienes firmaron una minuta.



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El presidente del Frente Democrático en Defensa del Maestro Jubilado y Pensionado de Chiapas, Luis Manuel Estudillo Franco, señaló que la protesta surge tras meses de indiferencia institucional, luego de haber entregado un pliego petitorio desde el pasado 29 de octubre de 2025 sin obtener respuesta hasta la fecha.Los inconformes denunciaron que, a pesar de que cada trabajador aporta alrededor del 5% de su salario -lo que representa cerca de 4 mil Pesos mensuales-, los servicios de salud son deficientes e incluso condicionados a pagos adicionales, lo que consideran injusto y contrario a sus derechos.Como ejemplo, expusieron el caso de un derechohabiente al que presuntamente se le solicitó el pago de 3 mil 500 Pesos por concepto de anestesiología, además de cobros menores por consultas o trámites administrativos, lo que, aseguran, evidencia irregularidades dentro del sistema de atención.Entre sus principales demandas destacan la contratación de médicos especialistas como gastroenterólogos, oncólogos, angiólogos y radiólogos, así como el equipamiento necesario para realizar estudios especializados en la clínica de Tapachula.Asimismo, exigieron la entrega de nuevas pólizas del seguro institucional, al recordar que también aportan un porcentaje adicional destinado a garantizar respaldo económico a sus familias en caso de fallecimiento.Los manifestantes criticaron que los recursos del Instituto se concentren en Tuxtla Gutiérrez, mientras que en Tapachula -una de las regiones con mayor actividad económica- persisten carencias en infraestructura y atención médica.“Ya basta de que se pisoteen los derechos de los jubilados”, expresaron, al reiterar que su movimiento es legítimo y busca únicamente garantizar condiciones dignas para quienes dedicaron su vida al servicio educativo en Chiapas.Al filo de las seis de la tarde, los maestros jubilados levantaron el bloque de las oficinas de la unidad administrativa. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Docentes de la región Costa-Grande anuncian suspensión

masiva de clases y movilizaciones en Chiapas y CDMX

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo de 2026.- La inconformidad del magisterio chiapaneco escala a nivel nacional.

Más de 8 mil maestros de la región Costa-Grande se sumarán al paro de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con suspensión de clases del 18 al 20 de marzo y movilizaciones en distintos puntos del país.

La secretaria de Finanzas de la Coordinación Regional, Carmen Espinosa Castillo, informó que un primer contingente ya partió rumbo a la Ciudad de México, mientras que otro grupo se concentrará en Tuxtla Gutiérrez, como parte de una jornada de lucha que busca presionar al Gobierno Federal.

Esta movilización responde a la falta de diálogo, al acusar que no se ha instalado una mesa tripartita entre autoridades y el magisterio. Además, indicó que el movimiento cuenta con representación de entre 18 y 21 contingentes a nivel nacional, así como la posible participación de otros sindicatos afectados por la reforma al sistema de pensiones.

Uno de los principales reclamos es la abrogación de la reforma del ISSSTE de 2007, la cual, aseguran, ha perjudicado no solo a los docentes, sino a todos los trabajadores al servicio del Estado afiliados a este sistema.

A esto se suma la denuncia por el deterioro en los servicios de salud del ISSSTE, particularmente en Tapachula, donde acusan falta de médicos, medicamentos, quirófanos y constantes retrasos en cirugías. Incluso señalaron casos de docentes con enfermedades crónicas o discapacidades que continúan en servicio activo debido a las restricciones de jubilación.

Espinosa Castillo destacó que, pese a la suspensión de clases, existe respaldo de padres de familia, quienes -dijo- reconocen las condiciones adversas en las que laboran muchos maestros.

Finalmente, hizo un llamado a trabajadores de otros sectores a sumarse a la movilización, advirtiendo que, de no haber respuesta de las autoridades, las protestas podrían intensificarse en los próximos días. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros