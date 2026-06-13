Comunicado 260/2026

SIN CFE NO HABRÍA SOBERANÍA ENERGÉTICA; FORTALECERLA ES AMAR A MÉXICO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA CENTRAL CICLO COMBINADO EN MANZANILLO, COLIMA

* “Esto no se podría hacer nunca si no fuera por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que son los que sostienen la empresa”, reconoció

* La nueva Central Ciclo Combinado en Colima generará 357 MW adicionales para alcanzar un total de 2 mil 860 MW en beneficio de 800 mil usuarios, comercios, servicios e industria

* Al año, permitirá el ahorro de 93 millones de litros y la reducción en la emisión de 937 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a sacar de circulación a más de 312 mil vehículos

Manzanillo, Colima, a 13 de junio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Central Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Colima, como parte de las acciones para garantizar la soberanía energética y la soberanía nacional, la cual permitirá generar 357 megawatts (MW) adicionales para alcanzar los 2 mil 860 MW en el Complejo de Manzanillo en beneficio de 800 mil usuarios, comercios, servicios e industria de la región Occidente.

“Esto no se podría hacer nunca si no fuera por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que son los que sostienen la empresa. Y lo digo más, porque sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, significa amar a México. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa fortalecer la soberanía nacional. Y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de esta Planta”, informó.

Recordó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se logró modificar la reforma energética de 2013 en dos ejes clave: dar a la CFE prioridad en el despacho eléctrico, establecerla como Empresa Pública del Estado e integrarla verticalmente, garantizando que genere el 54 por ciento de la energía en el país.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que esta nueva planta generará 357 MW adicionales y se suma a las cuatro plantas que se inauguraron en lo que va de la presente administración en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Agregó que la nueva planta en Colima permitirá el ahorro de 93 millones de litros de agua al año, lo que significa que se genera electricidad de manera más eficiente y sustentable.



La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, puntualizó que esta obra —la cual tuvo una inversión de 347.45 millones de dólares— forma parte del Plan Nacional de Expansión 2025-2030 y permite al Complejo de Manzanillo alcanzar una capacidad de generación de 2 mil 860 MW en beneficio de 800 mil usuarios, comercios e industria en la región de Occidente.

Detalló que la CCC permite una eficiencia térmica neta de 58 por ciento, lo que significa que genera más energía con un consumo menor de gas natural y reduce la generación de 937 mil toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente a sacar de circulación más de 312 mil vehículos en toda la República Mexicana.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por esta inversión, que convierte a la Central de este estado como el Complejo de mayor capacidad instalada en el país y uno de los más grandes de América Latina y es muestra de que el desarrollo económico puede ir de la mano del cuidado del medio ambiente.