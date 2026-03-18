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Sector Empresarial Descartan Alza al Precio de Combustibles en la Región

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*Pese a Conflicto Internacional

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo de 2026.- A pesar del escenario internacional marcado por tensiones bélicas en Medio Oriente, no se prevé un incremento desmedido en los precios de los combustibles en México, aseguró el empresario del sector energético Antonio Damiano Gregonis.
En una reunión con los miembros del Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (COCOPECH), explicó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con la participación de Israel, ha generado presión en los mercados internacionales, elevando los precios del petróleo y el gas; sin embargo, el impacto en México ha sido moderado.
Una de las principales ventajas para el país es su cercanía con Estados Unidos, dijo, considerado el mayor productor de petróleo y gas a nivel mundial, lo que permite mantener un suministro constante a costos más accesibles en comparación con otras regiones del mundo.
El también Director General de Grupo Damiano, señaló que la infraestructura de exportación estadounidense se encuentra prácticamente saturada, lo que limita su capacidad para enviar mayores volúmenes al extranjero, favoreciendo así que México pueda acceder a energéticos sin incrementos significativos.
En el caso de la gasolina, indicó que los aumentos han sido mínimos y, en gran medida, absorbidos por Petróleos Mexicanos, lo que ha evitado que el consumidor final enfrente variaciones bruscas en el precio.
Respecto al diesel, reconoció que sí se registró un ajuste más notable, aunque este impacta principalmente al sector industrial y de transporte. En tanto, el gas doméstico ha tenido un incremento marginal, estimado en alrededor de un 3%, equivalente a unos centavos por kilo.
Finalmente, el empresario consideró que, bajo las condiciones actuales, los precios podrían presentar ligeras variaciones, pero sin llegar a incrementos drásticos, lo que brinda cierta estabilidad a la economía familiar y a los sectores productivos de la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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