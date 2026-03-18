Padres de Familia Exigen Destitución de Director del Cobach 05 Huehuetán

*Denuncian Ausentismo del Directivo.

Huehuetán, Chiapas; 17 de Marzo de 2026.- Padres de familia del Plantel 05 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) tomaron de manera indefinida las instalaciones del centro educativo, en protesta contra el director Luis Alberto González Munguía, a quien acusan de incumplimiento de funciones, falta de transparencia y conductas autoritarias.

La manifestación involucra a tutores de más de 700 estudiantes, quienes aseguran que la situación administrativa del plantel se ha deteriorado considerablemente, afectando el desarrollo académico y la seguridad de los alumnos.

Sadra Luz Camacho Reyes, madre de familia, señaló que una de las principales inconformidades es el constante ausentismo del directivo.

Pese a contar con una plaza de tiempo completo, su presencia en la institución es esporádica, lo que afirmó, deja sin supervisión adecuada a la comunidad escolar.

“No podemos permitir que nuestros hijos permanezcan en una escuela donde la autoridad está ausente. Ante cualquier incidente, no hay quién asuma la responsabilidad”, expresó.

Los inconformes también denunciaron que el pasado domingo se intentó impedir la realización de una asamblea del Comité de Padres de Familia.

Según su versión, se bloquearon canales de comunicación oficiales y se restringió el acceso a instalaciones y servicios básicos del plantel para evitar el encuentro.

El presidente del comité, el profesor Juan Carlos de la Cruz Olivares, acusó directamente al director de incurrir en agresiones verbales y físicas durante el conflicto.

“Responsabilizo al Director de cualquier afectación a mi integridad, existen registros en video que evidencian su comportamiento”, sostuvo.

Ante este escenario, los padres hicieron un llamado a la directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, para que intervenga de manera inmediata y garantice una solución conforme a los principios de legalidad y transparencia.

Advirtieron que el plantel permanecerá cerrado hasta que exista un documento oficial que confirme la destitución del Director y el nombramiento de una nueva autoridad que cumpla con el perfil requerido. EL ORBE/Nelson Bautista