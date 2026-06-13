Se Mantiene Alerta Amarilla en el Soconusco por Intensas Lluvias: PC

*- La Dependencia Informó que se Esperan Precipitaciones de 50 a 70 mm en las Próximas Horas

*- Se Registran Derrumbes y Deslaves en Zonas Serranas de la Región.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio de 2026.- La Secretaría de Protección Civil del Estado mantiene en color amarillo el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias para la región Soconusco Alto, ante el pronóstico de precipitaciones acumuladas de entre 50 y 75 milímetros durante las próximas horas.

Joaquín Ernesto Molina Montes, delegado regional de Protección Civil en la Región X Soconusco Alto, informó que las lluvias que se han registrado en las últimas horas están asociadas a remanentes de humedad y bandas nubosas derivadas de fenómenos meteorológicos recientes, aunque estos sistemas ya se encuentran en proceso de disipación.



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El funcionario explicó que, si bien la tormenta tropical que influyó en las condiciones climáticas perdió fuerza, aún continúa aportando humedad a la región, situación que favorece la presencia de lluvias moderadas a fuertes.Hasta el momento, las autoridades no reportan afectaciones mayores a la población, sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente de ríos, arroyos y zonas consideradas de riesgo, para prevenir incidentes.Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines informativos oficiales, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes y artículos básicos, además de vigilar constantemente las condiciones del lugar donde habitan, especialmente quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos.En caso de que las condiciones representen un riesgo, las familias deben trasladarse a lugares seguros o acudir con familiares.Si no cuentan con una alternativa, pueden solicitar apoyo a Protección Civil para ser canalizados a alguno de los refugios temporales habilitados.Respecto a las afectaciones registradas por las lluvias, Molina Montes señaló que en el municipio de Unión Juárez se reportaron derrumbes que ya fueron atendidos. Asimismo, en Cacahoatán se registraron al menos tres deslizamientos de tierra en la principalmente en el ejido El Águila, donde personal de Protección Civil Municipal y del Ayuntamiento trabaja con maquinaria para liberar los caminos afectados.En Tapachula no se han reportado inundaciones, encharcamientos severos ni deslizamientos de tierra. Las únicas afectaciones registradas corresponden a daños en cuatro palapas ubicadas en la zona de Puerto Madero, ocasionados por el fenómeno conocido como mar de fondo.Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no bajar la guardia y seguir las recomendaciones preventivas, ya que las condiciones meteorológicas podrían variar durante el transcurso del día. EL ORBE/ Nelson Bautista