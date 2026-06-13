Autoridades Municipales Atienden Inconformidad de Usuarios de COAPATAP

*Ante Falta de Suministro en Colonias.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio de 2026.- Con el objetivo de hacer visibles diversas necesidades relacionadas con el servicio de agua potable, habitantes de distintas colonias de Tapachula realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones centrales del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), la cual concluyó en el Palacio Municipal en donde fueron atendidos por funcionarios municipales.

La movilización fue encabezada por el licenciado Pedro Valdemar Hernández López, presidente de la organización de derechos humanos «Chalecos Blancos», acompañado por Luis Alberto Soto, representante de la colonia Pobres Unidos, así como por ciudadanos que señalaron la importancia de fortalecer la atención a temas relacionados con el acceso al agua en diversos sectores de la Ciudad.



1 de 2

La concentración inició alrededor de las 9:45 de la mañana en la entrada principal de las oficinas matriz del organismo operador, ubicadas en la colonia 5 de Febrero. Durante la actividad, los participantes expresaron de manera respetuosa una serie de planteamientos enfocados en mejorar las condiciones del servicio que reciben las familias tapachultecas.Entre las principales solicitudes destacaron la revisión de las tarifas aplicadas al servicio, el acceso oportuno al agua potable, la mejora en la calidad del suministro y la atención a reportes relacionados con interrupciones, baja presión y otras situaciones que, señalaron, afectan la vida cotidiana de numerosos hogares.Posteriormente, una comisión de los manifestantes se trasladó a la Presidencia Municipal, donde fueron atendidos por funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula, quienes escucharon sus planteamientos y recibieron las peticiones presentadas por los ciudadanos, con el compromiso de dar seguimiento a las inquietudes expuestas ante las instancias correspondientes.Los participantes destacaron la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, al considerar que el diálogo es una herramienta fundamental para construir acuerdos y encontrar soluciones a problemáticas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.La manifestación se desarrolló de manera pacífica y concluyó en un ambiente de respeto, con la expectativa de que las solicitudes planteadas puedan ser analizadas y atendidas en beneficio de la población usuaria del servicio de agua potable en la ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción