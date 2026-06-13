Magisterio Estatal Mantiene Exigencia de una Jubilación Digna y Reforma a la Ley del ISSTECH

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio de 2026.- Integrantes de las Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 reiteraron su exigencia de una jubilación digna, y demandaron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades estatales para abordar las afectaciones derivadas de la reforma a la Ley del ISSTECH aprobada en 2020.

En conferencia de prensa, Marta Natividad García Santos, representante del movimiento en la región, explicó que una de las principales preocupaciones del magisterio estatal es el incremento gradual de las cuotas de aportación al instituto, las cuales pasaron del 8.5 al 20.5 por ciento del salario de los trabajadores.

La docente señaló que esta medida ha impactado directamente en el ingreso de los maestros activos, quienes observan que, pese a los incrementos salariales anuales, sus percepciones reales disminuyen debido al aumento de las contribuciones destinadas al sostenimiento del sistema de seguridad social estatal.

No obstante, enfatizó que la principal demanda del movimiento se centra en garantizar una jubilación justa para los trabajadores de la educación. Indicó que la reforma elevó la edad de retiro hasta los 65 años, situación que consideran injusta debido al desgaste físico y emocional que implica la labor docente a lo largo de décadas de servicio.

“Lo que pedimos es una jubilación digna. Nuestro trabajo no debe medirse únicamente por la edad cronológica, sino también por los años de servicio prestados a la educación de Chiapas”, expresó.

Los maestros organizados señalaron que han solicitado formalmente una mesa de trabajo estatal para presentar sus planteamientos y buscar alternativas que permitan revisar los aspectos más sensibles de la legislación vigente.

Asimismo, hicieron un llamado a la unidad del magisterio estatal y al respaldo de los padres de familia, asegurando que las movilizaciones buscan defender derechos laborales que impactan no solo a los docentes, sino también a trabajadores de la burocracia estatal y al personal afiliado al ISSTECH.

Finalmente, reiteraron que continuarán con sus acciones organizativas y de información hasta obtener una respuesta oficial, insistiendo en que la prioridad es garantizar condiciones de retiro dignas para quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio educativo de las nuevas generaciones. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros