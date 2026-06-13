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Tardanza en Trámites de Refugio Mantienen Varados a Miles de Migrantes en la Región

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Tapachula, Chiapas; 12 de Junio de 2026.- La situación de cientos de personas migrantes que permanecen en la frontera sur de México en espera de una resolución sobre su solicitud de refugio, continúa generando preocupación entre defensores de derechos humanos y especialistas en materia migratoria.
El abogado litigante José Luis Pérez Jiménez, quien brinda asesoría jurídica a personas en contexto de movilidad, señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan los solicitantes de refugio son los tiempos de espera para avanzar en los procedimientos ante las autoridades competentes.
Durante una reunión con ciudadanos originarios de Haití, el jurista destacó que muchas de estas personas abandonaron su país debido a situaciones de violencia, inseguridad y vulneración de derechos fundamentales, buscando protección internacional y una oportunidad para reconstruir sus proyectos de vida.
La incertidumbre generada por los retrasos en los procedimientos no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y económicas, informó. Mientras esperan una respuesta, numerosas familias enfrentan dificultades para acceder a empleo formal, vivienda, educación y servicios básicos, condiciones que impactan directamente en su bienestar y en su proceso de integración.
Pérez Jiménez consideró importante que los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la condición de refugiado se desarrollen bajo criterios de certeza jurídica, debido proceso y atención oportuna, garantizando que las personas solicitantes conozcan con claridad el estado de sus trámites y puedan ejercer plenamente sus derechos.
Asimismo, destacó que Tapachula se mantiene como uno de los principales puntos de recepción de personas en movilidad humana provenientes de diversas regiones del mundo, lo que representa retos institucionales importantes, pero también la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan una atención eficiente y humanitaria.
Finalmente, señaló que la protección internacional de quienes huyen de contextos de violencia constituye un tema de interés social que requiere la participación coordinada de autoridades, organismos especializados y sociedad civil, con el objetivo de garantizar procesos ágiles, transparentes y respetuosos de los derechos humanos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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