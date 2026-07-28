Marina Asegura más de 800 Kilos de Cocaína en Tonalá

*- Alrededor de 800 Paquetes Rectangulares con la Droga Estaban Escondidos en 44 Costales.

*- El Valor del Estupefaciente Ronda los 181 Mdp en el Mercado Negro.

*- Se Evitó que un Millón 660 mil Dosis de Droga Lleguen a las Calles.

*LA DROGA FUE HALLADA EN UNA CAMIONETA DE DOBLE CABINA ABANDONADA, SOBRE UN CAMINO DE TERRACERÍA QUE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 27 de julio.- Un vehículo que transportaba 834 kilogramos de presunta cocaína fue asegurado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Tonalá, en la región Costa de Chiapas, durante un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones para combatir a las organizaciones delictivas que operan en esta zona del estado.

El aseguramiento ocurrió cuando personal naval realizaba recorridos de vigilancia e inteligencia y localizó una camioneta de doble cabina aparentemente abandonada.



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Al inspeccionar la unidad, los elementos encontraron 44 costales que contenían paquetes rectangulares con una sustancia sólida de color blanco con características similares a la cocaína, informó la Semar en un comunicado.La droga asegurada tuvo un peso aproximado de 834 kilogramos. Tanto el vehículo como los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que realizará los dictámenes periciales correspondientes para determinar el peso ministerial y confirmar la naturaleza de la sustancia.De acuerdo con las estimaciones oficiales, el decomiso evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga y representó una afectación económica superior a 181 millones de pesos para la delincuencia organizada.Este aseguramiento se suma a los golpes recientes que la Secretaría de Marina ha asestado al narcotráfico en la costa de Chiapas, una de las principales rutas utilizadas para el trasiego de droga procedente de Sudamérica con destino al norte del continente.Apenas la semana pasada, en un operativo marítimo realizado a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, unidades de la Armada de México interceptaron una embarcación menor que transportaba aproximadamente una tonelada y media de presunta cocaína, logrando además la detención de cinco personas.Con ambos aseguramientos, las autoridades federales han retirado de circulación más de 2.3 toneladas de presunta cocaína en un corto periodo.La Semar señaló que estas operaciones forman parte de la estrategia conjunta del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para debilitar las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales que utilizan las costas del Pacífico mexicano como corredor para el tráfico de drogas.La dependencia reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para fortalecer el Estado de derecho y preservar la paz en Chiapas, entidad que en los últimos meses ha registrado un reforzamiento de la vigilancia terrestre, aérea y marítima debido a su ubicación estratégica en la frontera sur del país. EL ORBE/ Mesa de Redacción