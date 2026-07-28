Mujeres Ganan Terreno en la Ingeniería y Lideran el Desarrollo de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2026.- El liderazgo femenino en la ingeniería y la participación de los especialistas en la planeación del desarrollo urbano fueron los temas centrales de un encuentro encabezado por la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Viridiana Figueroa García, con representantes de los principales Colegios de Ingenieros y Arquitectos de la región Costa-Soconusco.

Durante la reunión, la titular del COBACH sostuvo un diálogo con la Ing. Shandy Nataly Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas; el Arq. Emanuel Ramos Bremermann, presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas; y el Ing. Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, con quienes intercambió puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer el crecimiento ordenado de Tapachula.

Figueroa García resaltó que la participación de los profesionistas resulta fundamental para construir una visión de desarrollo que responda a las necesidades reales de la ciudad, especialmente en temas de infraestructura, movilidad y planeación urbana.

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue el reconocimiento al liderazgo de la Ing. Shandy Nataly Rodríguez Castillo, quien encabeza el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, reflejando el avance que han logrado las mujeres en un ámbito que durante muchos años estuvo conformado mayoritariamente por hombres.

Su desempeño al frente del organismo representa la capacidad, preparación y compromiso de las mujeres ingenieras, quienes hoy participan activamente en la dirección de proyectos, la generación de propuestas técnicas y la construcción de soluciones que contribuyen al desarrollo de la región.

La Directora del COBACH reiteró que escuchar tanto a mujeres como a hombres especialistas fortalece la toma de decisiones y favorece la construcción de una agenda compartida para impulsar el progreso de Tapachula, basada en el conocimiento, la experiencia y el trabajo colaborativo. EL ORBE/ Mesa de Redacción