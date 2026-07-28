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Madres Buscadoras de Veracruz Inician Jornada en Chiapas

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*Esperan Encontrar Pistas de Familiares Desaparecidos.

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio de 2026.- Con la esperanza de encontrar pistas sobre el paradero de sus seres queridos, integrantes del colectivo Hijos y Madres Buscadoras de Xalapa, Veracruz, iniciaron en Tapachula una jornada de búsqueda que se extenderá durante una semana en distintos municipios de Chiapas.
La caravana está conformada por hombres y mujeres buscadoras que recorrerán diversos puntos del Estado con el objetivo de localizar indicios que contribuyan al esclarecimiento de casos de desaparición.

Durante las labores contarán con el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades municipales de Tapachula y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Entre los testimonios destaca el de Josette Díaz, quien desde el 15 de diciembre de 2011 busca a su padre, Margarito Díaz Fuentes. La integrante del colectivo afirmó que su lucha representa también a miles de familias que continúan buscando a sus desaparecidos.
“Yo vengo buscando a mi papá, pero en realidad vengo buscando a todos los desaparecidos”, expresó, al señalar que en Veracruz la problemática continúa creciendo y que, en muchas ocasiones, el respaldo institucional resulta insuficiente.
Por motivos de seguridad, las integrantes del colectivo evitaron revelar los municipios y sitios específicos que visitarán durante su estancia en Chiapas, aunque confirmaron que ya cuentan con una ruta de trabajo previamente establecida.
Al concluir, hicieron un llamado a la población chiapaneca para sumarse a la difusión de sus fichas de búsqueda y proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas, reiterando que cada dato puede representar la esperanza de reunir a una familia. EL ORBE/Nelson Bautista

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