Madres Buscadoras de Veracruz Inician Jornada en Chiapas

*Esperan Encontrar Pistas de Familiares Desaparecidos.

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio de 2026.- Con la esperanza de encontrar pistas sobre el paradero de sus seres queridos, integrantes del colectivo Hijos y Madres Buscadoras de Xalapa, Veracruz, iniciaron en Tapachula una jornada de búsqueda que se extenderá durante una semana en distintos municipios de Chiapas.

La caravana está conformada por hombres y mujeres buscadoras que recorrerán diversos puntos del Estado con el objetivo de localizar indicios que contribuyan al esclarecimiento de casos de desaparición.



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Durante las labores contarán con el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades municipales de Tapachula y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.Entre los testimonios destaca el de Josette Díaz, quien desde el 15 de diciembre de 2011 busca a su padre, Margarito Díaz Fuentes. La integrante del colectivo afirmó que su lucha representa también a miles de familias que continúan buscando a sus desaparecidos.“Yo vengo buscando a mi papá, pero en realidad vengo buscando a todos los desaparecidos”, expresó, al señalar que en Veracruz la problemática continúa creciendo y que, en muchas ocasiones, el respaldo institucional resulta insuficiente.Por motivos de seguridad, las integrantes del colectivo evitaron revelar los municipios y sitios específicos que visitarán durante su estancia en Chiapas, aunque confirmaron que ya cuentan con una ruta de trabajo previamente establecida.Al concluir, hicieron un llamado a la población chiapaneca para sumarse a la difusión de sus fichas de búsqueda y proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas, reiterando que cada dato puede representar la esperanza de reunir a una familia. EL ORBE/Nelson Bautista