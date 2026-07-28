Habitantes de Acapetahua Denuncian Afectaciones por Obras del Tren Transístmico

*- Personas de la Tercera Edad han Sufrido Accidentes al Cruzar por las Vías Para Cobrar Apoyos Federales

Acapetahua, Chiapas; 27 de Julio del 2026.- Habitantes de la colonia Soconusco, en el municipio de Acapetahua, manifestaron su inconformidad por las afectaciones que, aseguran, han provocado las obras del tren al restringir el acceso por la calle principal de la comunidad y céntricas vialidades, una situación que consideran perjudica la movilidad, la economía local y la seguridad de la población.

Adrián Villegas Montes, integrante de Ciudadanos Unidos de Soconusco, señaló que los vecinos no se oponen al desarrollo ni al proyecto ferroviario, pero sí reclaman una mejor planeación que garantice el libre tránsito por la vialidad que históricamente ha dado vida al poblado.



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La preocupación aumenta porque la Calle Central es utilizada diariamente por adultos mayores que acuden al Banco del Bienestar para cobrar sus apoyos. De acuerdo con los habitantes, las condiciones actuales del paso han provocado caídas entre personas de la tercera edad, además de dificultar el traslado de familias, comerciantes y vehículos de emergencia.Los inconformes indicaron que ya entregaron su planteamiento al presidente municipal, César Martínez, solicitando que la Calle Central quede habilitada de manera permanente y con infraestructura adecuada, en lugar de un acceso provisional. Aseguran que, aunque existen otros cruces, estos no responden a las necesidades reales de la población, mientras que sí se mantienen abiertos pasos utilizados para el transporte de carga.Otro de los reclamos es la falta de información oficial sobre los beneficios que el proyecto traerá para la comunidad. Señalan que, hasta el momento, no existe certeza de que la colonia Soconusco cuente con una estación ferroviaria, por lo que consideran injusto enfrentar las afectaciones sin recibir ventajas directas en materia de movilidad o desarrollo.Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para revisar la planeación de la obra y priorizar soluciones que permitan conciliar el progreso con el bienestar de la población.Sostienen que una infraestructura estratégica debe impulsar el desarrollo económico sin aislar a las comunidades ni poner en riesgo la seguridad y calidad de vida de sus habitantes.Los inconformes advierten que, en caso de no tener respuestas a sus demandas, empezarán las manifestaciones de la población, por lo que este lunes sostuvieron una reunión. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros