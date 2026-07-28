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Personas sin Escrúpulos Arrojan Basura en Playas de Puerto Madero

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Tapachula, Chiapas; 26 de Julio.- Personas que llegan a bañarse a Puerto Madero deciden arrojar basura en la playa, ocasionando gran contaminación y afectando con ellos a otros bañistas.
Quienes llegan a este lugar los fines de semana, no soportan los malos olores que emanan del basurero clandestino, por lo que exigen a las autoridades mandar a quitar esos desechos.
Exigen también mandar a poner contenedores y consignar a las autoridades correspondientes a quien se le sorprenda tirando su basura en este lugar de sano esparcimiento familiar. EL ORBE/José Ángel López

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