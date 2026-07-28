Familiares y amigos marchan en Suchiate para exigir justicia por el feminicidio de Maggy

Suchiate, Chiapas 28 de Julio del 2026.- Familiares, amigos y ciudadanos realizaron la mañana de este martes una marcha pacífica para exigir a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) el pronto esclarecimiento del feminicidio de Yohana Hernández, «Maggy», de 28 años de edad, madre de dos hijos y trabajadora de una tienda Oxxo en este municipio fronterizo.

La movilización inició a las 8:35 horas desde la plaza ubicada frente al Oxxo de Las Casitas, en la colonia Plan Alemán. Con pancartas y consignas, los participantes demandaron que el caso no quede impune y que se capture al presunto responsable.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2026. Ese día, Maggy salió rumbo a su trabajo acompañada de su pareja, identificado como Magdiel «N». Horas más tarde, la joven fue localizada sin vida en un camino entre los ejidos Rayonsito y Jesús, con múltiples heridas provocadas por arma blanca.

Los familiares señalaron que Magdiel «N», considerado el principal sospechoso, permanece prófugo, por lo que pidieron a las autoridades intensificar las labores de búsqueda y captura para que enfrente la justicia.

A las 8:55 horas, el contingente, integrado por alrededor de 40 personas, llegó a la presidencia municipal de Suchiate, encabezado por Filomena Díaz Cabrera, madre de la víctima. En ese momento permanecían en espera de ser recibidos por el presidente municipal, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, con el propósito de solicitar su respaldo para que el caso avance y se garantice una investigación con perspectiva de género.

Los manifestantes afirmaron que el asesinato de Maggy no solo arrebató la vida de una joven trabajadora, sino que dejó a dos menores sin su madre, por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales para actuar con rapidez, evitar que el presunto responsable evada la justicia y enviar un mensaje claro de que ningún caso de violencia contra las mujeres debe quedar en la impunidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.