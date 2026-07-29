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Palaperos de Puerto Madero Esperan Repunte en Ventas por Vacaciones

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*Ofrecen Playas Limpias Alimentos Frescos y un Ambiente Familiar.

Tapachula Chiapas 28 de julio de 2026.- Con el inicio del periodo vacacional de verano, restauranteros y prestadores de servicios de Puerto Madero y Playa Las Escolleras se declararon listos para recibir a turistas locales, nacionales y guatemaltecos, con la expectativa de reactivar su economía tras varios meses de baja afluencia.
Los negocios ofrecen playas limpias, albercas, alimentos frescos y un ambiente seguro para las familias, además de brindar servicio de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
El restaurantero Juan Débora señaló que los establecimientos cuentan con espacios recreativos y una amplia variedad de platillos elaborados con productos del mar a precios accesibles.

Todos los restaurantes tenemos áreas de alberca, playa y espacios limpios. Ofrecemos mojarras, cócteles, coco, tortillas hechas a mano y platillos desde 200 pesos que incluyen ensalada, papas a la francesa, tortillas, tostadas y una cortesía de la casa, comentó.
Por su parte, Alicia Rivera Montes, representante de Playa Las Escolleras, aseguró que el destino turístico se encuentra en óptimas condiciones y descartó afectaciones por marea roja o mar de fondo.
Explicó que recientemente alrededor de 150 prestadores de servicios recibieron capacitación por parte de la Secretaría de Salud en manejo higiénico de alimentos y correcta cloración del agua. Además, destacó que la Secretaría de Marina mantiene apoyo con personal médico, enfermeras y salvavidas para brindar mayor seguridad a los visitantes.
Agregó que los establecimientos utilizan agua purificada en la preparación de alimentos y agua de la red únicamente para los servicios sanitarios, como parte de las medidas para garantizar la higiene.
Confió en que la temporada vacacional represente una recuperación para el sector, luego de varios meses complicados.
Esperemos que sea un buen repunte porque hemos tenido meses muy difíciles. Aquí recibimos con gusto a nuestros hermanos de Guatemala y a visitantes de cualquier lugar. Todos son bienvenidos, encontrarán productos frescos como robalo, camarón y jaiba de Paredón, expresó. EL ORBE/Nelson Bautista

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