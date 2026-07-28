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Eduardo Ramírez impulsa el autoempleo para transformar vidas y fortalecer la economía de las familias

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En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio al programa Autoempleo que Transforma, una iniciativa de las secretarías del Humanismo y de Economía y del Trabajo. Destacó que su gobierno respaldará a quienes desean emprender un negocio para mejorar sus ingresos y salir adelante junto con sus familias, por lo que se continuarán aumentando los recursos, a fin de beneficiar a un mayor número de personas.

El programa, que brindará apoyos económicos, capacitación, equipamiento y seguridad social a las personas beneficiarias, para ampliar sus oportunidades de emprendimiento y elevar su calidad de vida, arranca con cuatro cursos: corte y confección, electricidad, repostería y elaboración de snacks. Las y los participantes recibirán kits de herramientas que les permitirán desarrollar sus actividades.

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