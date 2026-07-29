InicioSección PoliticaInternacional"No me Importa Para Nada el T-MEC": Trump
Internacional

«No me Importa Para Nada el T-MEC»: Trump

0
21

Ciudad de México; 28 de Julio.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que «no me importa el T-MEC» y que son México y Canadá los que «necesitan» a Estados Unidos, pero que su país no los necesita.
En declaraciones a Fox News, fue preguntado acerca de si va por renovar el T-MEC. «No me importa», dijo Trump. «Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente», añadió.
El mandatario estadounidense afirmó que «México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros».
No es la primera vez que Trump expresa su rechazo hacia el T-MEC. En junio, señaló que «preferiría no tener el T-MEC, pero estoy abierto a hacerlo».
Este lunes, Trump defendió su política arancelaria, a la que atribuyó que las automotrices están trasladando plantas de México a Estados Unidos.

«Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Toyota, Hyundai y otras están reubicando la producción de nuevo en Estados Unidos», afirmó Trump en Michigan.
Estados Unidos rechazó renovar por 16 años el T-MEC, como querían México y Canadá. En vez de ello, habrá revisiones anuales hasta 2036.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial de Estados Unidos, JamiesonGreer, quien viajó a México para la tercera ronda de conversaciones, tras la cual la Mandataria dijo que se va «avanzando» en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC.
Sheinbaum explicó que le planteó Greer la necesidad de impulsar «mayores reglas de origen», mientras que su Administración está buscando renovar el acuerdo comercial «para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años». Sun

"No me Importa Para Nada el T-MEC": Trump
Artículo anterior
Marchan en Suchiate para Exigir Justicia por el Feminicidio de Maggy
Artículo siguiente
Con Nuevas Luminarias se Fortalece la Seguridad en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Restauranteros de Puerto Madero Esperan Repunte en Ventas por Vacaciones

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 28 de julio de 2026.- Con el inicio del periodo vacacional de verano, restauranteros y prestadores de servicios de Puerto Madero y...
Leer más

Parroquia de Laureles Convoca a Bodas Colectivas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 28 de julio 2026.- Con el propósito de acercar el sacramento del matrimonio a las parejas que viven en unión libre o...
Leer más

Padres exigen dictamen de Protección Civil por caída de barda en Secundaria Federal No. 4.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 29 de julio de 2026.- Tras el colapso de la barda perimetral de la Escuela Secundaria Federal No. 4, ubicada en la...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más