Liberan Primer Lote de Moscas Estériles Contra Gusano Barrenador

Ciudad de México; 28 de Julio.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó la liberación en el sur de Chihuahua del primer lote de 2.5 millones de moscas estériles de gusano barrenador del ganado, producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, como parte de la estrategia del Gobierno Federal para avanzar en la erradicación de esta plaga que afecta principalmente a bovinos.

En un comunicado, detalló que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) completó el pasado 24 de julio el primer ciclo de producción y esterilización de pupas estériles, que fueron embarcadas a Tampico y después trasladadas a Chihuahua.

Las moscas comienzan su desarrollo como huevos, de los cuales nacen larvas. Posteriormente, las larvas se transforman en pupas para convertirse en adultas.

Según Sader, las moscas se colocaron en cámaras de dispersión terrestre, con la intención de que se dispersen en el municipio de Coronado, en Chihuahua.

A fin de identificar a los insectos, indicó que las pupas se tiñen con colorante verde y así cuando abre la pupa, se impregna del colorante, lo que permitirá distinguir a las moscas esterilizadas de las silvestres.

Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Senasica, garantizó que esta acción representa un hito porque es el primer ciclo de moscas producidas y esterilizadas en México desde 2012.

Calderón Elizalde, quien según Sader supervisó los trabajos finales del lote de material biológico de la planta en Chiapas, que comenzó su operación la última semana de junio, señaló que de manera gradual e ininterrumpida Senasica producirá moscas diariamente y hasta alcanzar la meta de 100 millones de insectos a finales de este año.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de productores y sociedad en el consenso de soluciones que traen beneficio para la ganadería mexicana. Sun