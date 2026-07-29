Arrancan Cursos de Verano en Tapachula con Énfasis en el Cuidado de la Salud Mental

Tapachula Chiapas 28 de julio de 2026.- Con un enfoque centrado en la salud mental, el aprendizaje a través del juego y la atención a comunidades vulnerables, el pasado lunes iniciaron los Cursos de Verano 2026 organizados por la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, beneficiando a cerca de 300 niñas y niños en distintas zonas urbanas, rurales y costeras del municipio.

El arranque oficial se realizó en el Cedeco Estación Ferroviaria (Tapachula Sur), aunque las actividades se desarrollan de manera simultánea en diversas sedes. La secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, explicó que la instrucción del presidente municipal es descentralizar el programa para acercar estas oportunidades a localidades donde el acceso a este tipo de actividades es limitado.

La funcionaria destacó que el eje principal de esta edición es fortalecer la salud mental infantil mediante actividades lúdicas, al considerar que la combinación del juego y la educación favorece un aprendizaje significativo y duradero.

El programa se desarrolla en Misiones Culturales de Carrillo Puerto, Congregación Reforma, Raymundo Enríquez y Álvaro Obregón, así como en bibliotecas municipales de Puerto Madero, Pavencul, Chanjalé, Conquista Campesina, Álvaro Obregón y la Biblioteca Fray Matías de Córdova, ubicada en el Cedeco. Para garantizar una atención adecuada, cada sede recibe un máximo de 20 participantes.

Los cursos concluirán el próximo 7 de agosto e incluyen talleres de danza, música, básquetbol, ecología, lectura, vida saludable y primeros auxilios. Además, cuentan con el respaldo del DIF Municipal, Protección Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Integración Juvenil y la Casa de la Cultura.

Como parte del programa, durante los próximos dos Viernes Sociales, los menores convivirán con corporaciones de seguridad y emergencia, conocerán su equipamiento y recibirán nociones básicas de primeros auxilios, promoviendo una experiencia educativa que fortalezca su desarrollo integral e incentive nuevas vocaciones. EL ORBE/Nelson Bautista