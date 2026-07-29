Pentatlón Abre Inscripciones en Tapachula Para el Periodo Vacacional

Tapachula, Chiapas 28 de Julio del 2026.– En el marco del periodo vacacional, cuando muchas familias buscan actividades formativas para niñas, niños y adolescentes, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), Subzona Tapachula, informó que mantiene abierto su proceso de inscripciones, aunque este año no ofrecerá cursos de verano debido a los preparativos para su Convención Nacional.

El oficial Raciel López Ordaz explicó que la institución realiza dos periodos de incorporación al año para recibir a menores, jóvenes e incluso adultos interesados en integrarse a sus filas. Entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, CURP, certificado médico con tipo sanguíneo, documentación del servicio médico y vestimenta deportiva básica para iniciar las actividades.

Precisó que la suspensión temporal de cursos de verano responde a la preparación de la delegación que participará en la Convención Nacional del Pentatlón, a celebrarse del 4 al 8 de agosto en Oaxaca, donde se reunirán representantes de las 32 zonas del país.

Respecto al reciente caso ocurrido en Tamaulipas, donde una menor perdió la vida durante un curso de verano en una escuela militarizada, López Ordaz consideró que este hecho debe servir para reforzar la vigilancia y participación de los padres de familia, no solo en instituciones militarizadas, sino en cualquier actividad deportiva o recreativa donde participen sus hijos.

Destacó que en el Pentatlón de Tapachula las prácticas se realizan al aire libre y los padres tienen la posibilidad de permanecer durante los entrenamientos para observar las actividades. Además, existe un grupo de comunicación permanente con las familias para informar sobre cualquier situación relacionada con los participantes.

El oficial señaló que, hasta donde tiene conocimiento, en Tapachula no se han registrado casos similares dentro de la institución y subrayó que el Pentatlón cuenta con una estructura nacional y una trayectoria de servicio a la sociedad en labores de apoyo durante desastres, actividades cívicas y formación de ciudadanos.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres para mantenerse cercanos a sus hijos, fomentar la comunicación y atender cualquier señal de incomodidad o inconformidad que expresen, recordando que la disciplina debe ir siempre acompañada de respeto, supervisión y un ambiente seguro para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. EL ORBE/ JC.