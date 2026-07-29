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ICIPLAMTAP avanza con visión de futuro: Yamil Melgar

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* Planeación estratégica, sin improvisaciones, para el desarrollo ordenado de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 29 de julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la Segunda Sesión Extraordinaria 2026 de la Junta de Gobierno del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tapachula (ICIPLAMTAP), donde se aprobaron acuerdos para fortalecer la capacidad institucional del organismo e impulsar la planeación estratégica que permitirá consolidar el desarrollo ordenado del municipio.

En su mensaje, Yamil Melgar afirmó que el objetivo es consolidar un instituto sólido, con capacidad técnica y operativa para diseñar, evaluar e instrumentar los proyectos estratégicos que requiere Tapachula. Señaló que el Gobierno Municipal trabaja para construir una ciudad sin improvisaciones, mediante una planeación con visión de largo plazo que responda tanto a las necesidades actuales como a las futuras.


El alcalde destacó que cada sesión de la Junta de Gobierno representa un paso para fortalecer al ICIPLAMTAP y dejar un organismo capaz de caminar con bases técnicas, generando políticas públicas que permitan construir un Tapachula más competitivo, resiliente, sostenible y con mayores oportunidades para todas y todos.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jorge Vega, destacó que la coordinación entre las dependencias municipales y el ICIPLAMTAP permitirá fortalecer la integración de proyectos estratégicos que den continuidad al desarrollo del municipio, privilegiando una visión integral para el crecimiento de Tapachula.

El director general del ICIPLAMTAP, Alejandro Mendoza, informó que durante la sesión se dio seguimiento al fortalecimiento del Banco de Información y Proyectos, herramienta que permitirá integrar, evaluar y priorizar las propuestas de todas las secretarías municipales para consolidar proyectos con sustento técnico. Asimismo, se revisó la estrategia para la evaluación y recuperación de parques y jardines, impulsando espacios públicos mejor planeados, funcionales y sostenibles que favorezcan el crecimiento armónico de la ciudad.

La regidora Rosa Cortés reconoció que la creación del ICIPLAMTAP representa una de las decisiones más importantes de la administración de Yamil Melgar, ya que permitirá que Tapachula continúe creciendo de manera ordenada, planificada y responsable, fortaleciendo el desarrollo urbano, el cuidado del medio ambiente y la construcción de una ciudad con visión de futuro.

Durante la sesión participaron el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Morales Sánchez; las regidoras Rosa Cortés y Nancy Ruiz; el tesorero municipal, C.P. Javier Pinto; además de integrantes de la Junta de Gobierno, representantes de la sociedad civil y funcionarios municipales. Asimismo, se tomó protesta al Lic. Héctor Martín Méndez Estrada como Observador Ciudadano de la Junta de Gobierno del ICIPLAMTAP, y al Arq. Jorge Efraín Tirado Ramos como Titular de la Coordinación de Planeación del Territorio del ICIPLAMTAP, fortaleciendo la participación ciudadana y la capacidad técnica del instituto para seguir construyendo el Tapachula del futuro.

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