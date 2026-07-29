InicioAl InstantePadres exigen dictamen de Protección Civil por caída de barda en Secundaria...
Al Instante

Padres exigen dictamen de Protección Civil por caída de barda en Secundaria Federal No. 4.

0
98

Tapachula, Chiapas, 29 de julio de 2026.- Tras el colapso de la barda perimetral de la Escuela Secundaria Federal No. 4, ubicada en la zona de Los Naranjos, madres y padres de familia solicitaron una inspección de Protección Civil para conocer las condiciones estructurales del plantel antes del próximo ciclo escolar. Guadalupe Reyes Pérez, madre de familia, afirmó que la barda carecía de cimientos y consideró que el derrumbe fue provocado por la combinación de los recientes sismos, las lluvias y la caída de un árbol. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Liberan Primer Lote de Moscas Estériles Contra Gusano Barrenador
Artículo siguiente
Parroquia de Laureles Convoca a Bodas Colectivas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

ICIPLAMTAP avanza con visión de futuro: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
* Planeación estratégica, sin improvisaciones, para el desarrollo ordenado de Tapachula. Tapachula, Chiapas; 29 de julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la...
Leer más

En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga

Al Instante staff - 0
En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan...
Leer más

Restauranteros de Puerto Madero Esperan Repunte en Ventas por Vacaciones

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 28 de julio de 2026.- Con el inicio del periodo vacacional de verano, restauranteros y prestadores de servicios de Puerto Madero y...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más