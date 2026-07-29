Padres exigen dictamen de Protección Civil por caída de barda en Secundaria Federal No. 4.

Tapachula, Chiapas, 29 de julio de 2026.- Tras el colapso de la barda perimetral de la Escuela Secundaria Federal No. 4, ubicada en la zona de Los Naranjos, madres y padres de familia solicitaron una inspección de Protección Civil para conocer las condiciones estructurales del plantel antes del próximo ciclo escolar. Guadalupe Reyes Pérez, madre de familia, afirmó que la barda carecía de cimientos y consideró que el derrumbe fue provocado por la combinación de los recientes sismos, las lluvias y la caída de un árbol. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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