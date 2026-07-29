Parroquia de Laureles Convoca a Bodas Colectivas

Tapachula, Chiapas 28 de julio 2026.- Con el propósito de acercar el sacramento del matrimonio a las parejas que viven en unión libre o que únicamente cuentan con matrimonio civil, la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Laureles, realizará una jornada de bodas colectivas el próximo 25 de septiembre a las 19:00 horas.

El párroco Alejandro Padilla Fajardo informó que esta iniciativa busca eliminar obstáculos administrativos que, en muchos casos, impiden a las familias formalizar su unión ante la Iglesia Católica. EL ORBE/ Mesa de Redacción.