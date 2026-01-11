Reiteran Cierre Obligatorio de Antros y Bares a las 2:00 de la Madrugada en Tapachula

*ES UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE FORMA PARTE DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2026.- En el marco de la Mesa de Construcción de la Paz realizada el pasado fin de semana en las instalaciones de la 22 Zona Naval, autoridades de los tres niveles de Gobierno, encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, reiteraron la aplicación estricta de la normatividad vigente en materia de funcionamiento de bares, antros y cantinas, cuyo horario máximo de cierre es a las 2 de la madrugada.



Durante el encuentro interinstitucional, se subrayó que el cumplimiento de este horario no es una recomendación, sino una disposición legal que forma parte de las acciones preventivas para reducir hechos delictivos, riñas, consumo excesivo de alcohol y situaciones de riesgo que afectan la seguridad y la tranquilidad de la población.Las autoridades enfatizaron que se trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado para aplicar las sanciones correspondientes a los establecimientos que incumplan con el horario establecido, sin distinción ni tolerancia. Las medidas contemplan desde multas administrativas hasta la clausura temporal o definitiva de los negocios reincidentes.Asimismo, se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que busca fortalecer la paz social en Tapachula, especialmente en zonas con alta concentración de centros nocturnos, donde se ha detectado un mayor número de incidentes durante la madrugada.Las autoridades hicieron un llamado a los propietarios y encargados de bares, antros y cantinas a respetar la normatividad, actuar con responsabilidad social y colaborar con las instituciones de seguridad, entendiendo que el orden en los horarios contribuye directamente a la prevención del delito.Finalmente, se reiteró que los operativos de supervisión continuarán de manera permanente y coordinada, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la seguridad de las familias tapachultecas, dejando claro que los establecimientos nocturnos deberán cerrar sus puertas a más tardar a las 2 de la mañana. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros