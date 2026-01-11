Presentan a las Aspirantes a Reina de la Expo Feria Tapachula 2026

* El Consejo Directivo Anunció que la EFT se Realizará del 5 al 15 de Marzo.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero de 2026.- En el emblemático Parque Central Miguel Hidalgo, se realizó la presentación oficial de las aspirantes a Reina de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, actividad con la que se inicia formalmente la celebración anual de los tapachultecos.



Belleza y simpatía fue lo que se vivió en la plaza principal de la ciudad, donde se dieron cita familiares y amigos de Ruth Rovelo Tercero, Yadia Martínez Gainza, Elia Aseneth Duque Mina, Brissia Hernández Pérez, Luisa Monserrat Álvarez Lugardo, Maylen Alvarado Balcázar, Stephani Montserrat Pérez Cisneros, Valentina Beltrán Martínez y Alexandra Salazar Cabrera, aspirantes a la corona de la feria más importante de la región.La EFT 2026 se realizará del 5 al 15 de marzo próximo, destacó Emilio Barrios Solano, presidente del Consejo Directivo de la EFT 2026, evento que no sólo resalta la belleza de las jóvenes aspirantes, sino también su compromiso por representar con orgullo las raíces y valores de Tapachula. Boletín Oficial