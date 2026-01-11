Ajedrez Impulsa Desarrollo Cognitivo de Niños y Jóvenes

*Culminan Curso Intensivo en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero de 2026.- Durante el periodo vacacional, el Club de Ajedrez Las Dos Torres llevó a cabo el curso intensivo “Estrategias Básicas de Jaque Mate”, dirigido a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de fortalecer sus habilidades cognitivas y estratégicas a través de la práctica del ajedrez, considerado el deporte ciencia.

Víctor Fuentes, presidente del Club, explicó que el curso estuvo enfocado en enseñar a los participantes cómo cerrar una partida de ajedrez, destacando que aprender a mover las piezas no es suficiente, sino que es fundamental comprender las distintas situaciones que se presentan para lograr el objetivo final: ganar de manera estratégica y consciente.



El curso tuvo una duración de cinco días, del lunes al viernes, con un total de 10 horas de formación, tiempo en el que los alumnos mostraron avances significativos en su capacidad de análisis, concentración y toma de decisiones. De acuerdo con el instructor, el aprendizaje a temprana edad permite que los niños desarrollen estas habilidades de manera más sólida, impactando positivamente en su formación personal y académica.Fuentes subrayó la importancia del ajedrez presencial frente a los videojuegos, al señalar que el contacto directo con otro jugador genera emociones, presión competitiva y un intercambio humano que no se logra en entornos virtuales, elementos clave para el desarrollo emocional y social.Asimismo, destacó que en distintos países el ajedrez forma parte del sistema educativo, debido a los beneficios que aporta al pensamiento lógico, la disciplina y la resolución de problemas, por lo que en México ya se impulsa su inclusión como asignatura formal.Finalmente, señaló que el ajedrez ha tenido un crecimiento cercano al 400 por ciento en Tapachula en los últimos dos años, reflejado en el aumento de torneos y jugadores, resultado del trabajo conjunto con la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas para abrir más espacios y fortalecer esta disciplina. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.