Incrementos Salariales e Impuestos Presionarán la Inflación en 2026

* Advierte Sector Empresarial

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2026.- El inicio de 2026 llega acompañado de ajustes económicos que podrían impactar de manera directa en el bolsillo de las familias mexicanas. El aumento del salario mínimo, junto con nuevos incrementos en impuestos a productos y servicios, perfila un escenario de mayor presión inflacionaria a lo largo del año, advirtió el empresario Rafael Rojo Galnares.

De acuerdo con el análisis del sector empresarial, el incremento del 13 por ciento al salario mínimo tendrá efectos colaterales en toda la estructura salarial, reduciendo brechas entre sueldos bajos y altos, pero sin que los aumentos se reflejen en la misma proporción para quienes perciben ingresos superiores. Este ajuste, aunque necesario desde una perspectiva social, implicará mayores costos laborales para empresas, comercios e industrias.

Ante este panorama, los empresarios se verán obligados a trasladar parte de esos costos al precio final de bienes y servicios, lo que derivará en una escalada de precios. A ello se suman los aumentos en impuestos especiales a productos como bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, rubros de alto consumo en el país, que también incidirán en la inflación general.

Las proyecciones estiman que la inflación podría ubicarse entre 4 y 4.5 por ciento durante 2026, nivel que podría erosionar el poder adquisitivo del salario mínimo recién incrementado. No obstante, el comportamiento inflacionario dependerá también del contexto internacional, marcado por la volatilidad en los precios del petróleo y los movimientos geopolíticos, factores que pueden impactar de manera directa a la economía mexicana.

Finalmente, se advirtió que el margen de maniobra del Gobierno Federal para contener la inflación es limitado, ya que la fijación de precios o subsidios implica reasignación de recursos públicos. En este escenario, la oferta y la demanda seguirán siendo los principales reguladores del mercado, mientras los efectos inflacionarios se irán reflejando de forma gradual a lo largo del año. EL ORBE/ JC