domingo, enero 11, 2026
Salud y Asesoría Legal, las Principales Necesidades de los Adultos Mayores
Local

Salud y Asesoría Legal, las Principales Necesidades de los Adultos Mayores

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2026.- A pesar de que el Gobierno Federal otorga de manera bimestral un apoyo económico a los adultos mayores -mismo que para este año se ha anunciado con un incremento-, las necesidades más apremiantes de este sector van más allá del ingreso monetario y se concentran, principalmente, en el acceso a un sistema de salud fortalecido y a una asesoría jurídica gratuita.
De acuerdo con testimonios de personas de la tercera edad, una parte considerable del recurso que reciben se destina al pago de consultas médicas, tratamientos y medicamentos para atender enfermedades crónicas. Esta situación genera un desgaste económico constante, ya que actualmente no existe un sistema de salud especializado que garantice una atención integral y oportuna para los abuelos.
A esta problemática se suma la falta de orientación jurídica. Muchos adultos mayores desconocen los derechos que la ley les otorga y las obligaciones legales que sus hijos tienen hacia ellos, tanto en el ámbito económico como en el cuidado y la no discriminación. Esta falta de información los coloca en una situación de vulnerabilidad, propiciando casos de abandono, abuso emocional y despojo patrimonial.
“Es fundamental poner atención en su salud, pero también en el aspecto jurídico. Hay que hacerles saber cuáles son sus derechos para proteger su integridad y sus necesidades. Muchos abuelitos creen que sus hijos no tienen obligaciones con ellos, cuando legalmente sí las tienen”, señalaron integrantes de asociaciones de apoyo a adultos mayores.
Asimismo, se ha detectado que algunos abuelos sufren abusos financieros y morales dentro de sus propios hogares, lo que los lleva a sentirse aislados y desprotegidos. Organizaciones civiles que cuentan con áreas jurídicas han brindado orientación a quienes se acercan en busca de apoyo, aunque reconocen que la demanda supera la capacidad de atención.
En este contexto, la secretaria del Centro Integral de Prevención y Rehabilitación en Adulto Mayor (CIPRAM), Silvana Mendoza, hizo un llamado a las autoridades para reforzar las políticas públicas dirigidas a garantizar mejores condiciones de vida para los adultos mayores.
Mendoza advirtió que, en algunos casos, los abuelos son presionados por familiares para ceder propiedades o adelantar herencias, situaciones que vulneran su dignidad y derechos. Por ello, subrayó la necesidad de fortalecer la cultura del respeto, la orientación legal y la protección integral hacia este sector.
Finalmente, lamentó que gran parte de la sociedad sólo visibilice a los adultos mayores durante celebraciones conmemorativas, cuando el reconocimiento, el cariño y el respeto deberían ser permanentes, ya que los abuelos son pilares fundamentales de las familias y portadores de experiencia, sabiduría y valores. EL ORBE/ JC

