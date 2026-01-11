Habitantes de Viva México Inconformes por Aumento de Tarifa del Pasaje

*Se Quejan de las Malas Condiciones de las Unidades.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero de 2026.- Habitantes de la colonia Viva México manifestaron su molestia e inconformidad ante el aumento del pasaje del transporte público, que pasó de 13 a 15 Pesos, pese a que no existe autorización oficial por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado para aplicar dicho incremento en el municipio.

Vecinos, usuarios frecuentes y representantes de distintos sectores sociales señalaron que el cobro adicional representa un abuso directo a la economía familiar, especialmente en una zona donde gran parte de la población depende del transporte colectivo para trasladarse a centros de trabajo, escuelas y servicios de salud.

La inconformidad no solo se centra en el aumento del precio, sino también en las malas condiciones mecánicas y físicas de las unidades, muchas de las cuales presentan deterioro evidente, falta de mantenimiento y deficiencias en materia de seguridad. A ello se suma la actitud prepotente de algunos choferes, quienes exigen el pago de la nueva tarifa sin ofrecer explicación ni comprobante alguno.

Habitantes de Viva México denunciaron que, además del cobro indebido, algunas unidades no respetan descuentos a estudiantes, personas adultas mayores o con discapacidad, lo que agrava aún más el impacto social de esta medida arbitraria.

Diversos sectores de la población rechazaron de manera categórica el incremento, al considerar que Tapachula atraviesa por una situación económica compleja, marcada por el alza en productos de la canasta básica, el desempleo y la falta de turismo, por lo que aumentar el pasaje sin autorización ni mejoras en el servicio resulta injustificable.

Los colonos exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que se apliquen operativos de supervisión, se frene el cobro indebido y se sancione a concesionarios y choferes que incumplen la normatividad vigente.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales para que informen de manera clara a la ciudadanía sobre las tarifas autorizadas, a fin de evitar abusos y garantizar un servicio de transporte digno, seguro y accesible para todos los tapachultecos. EL ORBE/ JC