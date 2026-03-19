Padres de Familia y Alumnos del COBACH Bloquearon la Costera por Seis Horas

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Los Manifestantes Exigieron la destitución del Director del Plantel

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Tras Sostener un Diálogo con Autoridades Para Atender sus Demandas, Liberaron la Carretera

Huehuetán, Chiapas; 18 de marzo de 2026.– La inconformidad entre padres de familia y estudiantes del COBACH Plantel 05 en Huehuetán ha escalado, derivando en un bloqueo total en la carretera Huehuetán–Tapachula por espacio de 6 horas, una de las principales vías de comunicación de la región costa de Chiapas.

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, un grupo de aproximadamente 50 personas se apostó sobre ambos carriles a la altura del puente del río Huehuetán, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular como medida de presión para exigir atención a sus demandas.



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Este bloqueo generó largas filas de vehículos particulares y del transporte público, así como generó pérdidas económicas al transporte de carga.Los manifestantes, entre alumnos y tutores, demandan la destitución inmediata del director del plantel, Luis Alberto González Munguía, a quien señalan por diversas irregularidades que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades educativas.Este bloqueo refleja el creciente malestar al interior de la comunidad educativa, donde padres de familia acusan falta de respuesta institucional pese a que, según indican, han buscado canales de diálogo sin obtener resultados concretos.Al filo de las 4:00 de la tarde, llegó al punto del bloqueo personal del Colegio de Bachilleres para dialogar con los inconformes, a quienes prometieron solución a sus demandas.Tras una hora de un acalorado diálogo, los inconformes aceptaron desbloquear la vialidad, no sin antes advertir que, si no había solución a sus demandas, regresarían a instalar el plantón.La protesta no paso a mayores y se restableció la comunicación en la carretera costera. EL ORBE/ Mesa de Redacción.