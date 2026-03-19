Díaz-Canel Responde a Trump: Agresores de Cuba Serán Rechazados

La Habana criticó que Estados Unidos amenace “casi a diario con derrocar” al Gobierno cubano y pretenda “adueñarse del país” mientras le aplica duras sanciones, medidas que tachó de “castigo colectivo”.

El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, denunció en redes sociales que Washington “amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional”, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurase que sería “un honor” tomar la isla.

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, afirmó Díaz-Canel.

El presidente cubano afirmó que Estados Unidos utiliza el “indignante pretexto” de su “debilitada economía”, cuando -a su juicio- la crisis de la isla se debe a la “feroz guerra económica” a la que le ha sometido Washington, que “se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”.

“Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, concluyó Díaz-Canel.

En la misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se mostró convencido de que “el castigo colectivo” de las sanciones “no mellará el ejercicio pleno de la soberanía” de la isla “ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético”.

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