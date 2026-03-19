jueves, marzo 19, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalDíaz-Canel Responde a Trump: Agresores de Cuba Serán Rechazados
Internacional

Díaz-Canel Responde a Trump: Agresores de Cuba Serán Rechazados

0
5

La Habana criticó que Estados Unidos amenace “casi a diario con derrocar” al Gobierno cubano y pretenda “adueñarse del país” mientras le aplica duras sanciones, medidas que tachó de “castigo colectivo”.
El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, denunció en redes sociales que Washington “amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional”, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurase que sería “un honor” tomar la isla.
“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, afirmó Díaz-Canel.
El presidente cubano afirmó que Estados Unidos utiliza el “indignante pretexto” de su “debilitada economía”, cuando -a su juicio- la crisis de la isla se debe a la “feroz guerra económica” a la que le ha sometido Washington, que “se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”.
“Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, concluyó Díaz-Canel.
En la misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se mostró convencido de que “el castigo colectivo” de las sanciones “no mellará el ejercicio pleno de la soberanía” de la isla “ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético”.
Cuba ‘enchufa’ la luz: Reconecta el 45% de sus termoeléctricas tras 24 horas de apagón nacional.

Díaz-Canel Responde a Trump: Agresores de Cuba Serán Rechazados
Artículo anterior
Denuncian Represiones Contra Manifestantes en Cuba
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 19 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

CANACO Entrega Donativo a la Cruz Roja

Al Instante staff - 0
La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO), encabezada por el Lic. Jorge Zúñiga, realizó la entrega del donativo recaudado durante el evento...
Leer más

Dicta Poder Judicial 28 años de prisión a responsables del delito de Violación Agravada en Ixtacomitán

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a dos personas del sexo masculino por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV