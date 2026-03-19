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En Huixtla autoridades aseguraron un total de 34 vehículos presuntamente robados

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Como resultado de un operativo interinstitucional, en Huixtla autoridades aseguraron un total de 34 vehículos presuntamente robados al interior de una bodega ubicada en este municipio, en una acción que forma parte de los trabajos para combatir el delito en la región.
De acuerdo con los primeros reportes, el cateo fue realizado por corporaciones de seguridad tras labores de investigación, lo que permitió ubicar el inmueble donde se encontraban las unidades.

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