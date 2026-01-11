Dos Lesionados de Gravedad al Derrapar Motocicleta

* En Suchiate, a la Altura de la Quinta Paraíso

Frontera Hidalgo, Chiapas; 10 de Enero.- Un fuerte accidente vial se registró, sobre el tramo carretero que conduce de Tuxtla Chico hacia Suchiate, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales de la motocicleta en la que viajaban.

Los hechos ocurrieron específicamente a la altura de Quinta Paraíso, perteneciente al municipio de Frontera Hidalgo.

Los primeros reportes indican que dos personas del sexo masculino que viajaban en una motocicleta de color negro, al parecer, derraparon y sufrieron severas lesiones, uno de los involucrados fue identificado por familiares y conocidos como Juan «N», ampliamente conocido en la zona baja con el sobrenombre de «El Tepo».

Testigos en el lugar señalaron que Juan «N» tiene su domicilio por el rumbo de “El Espolón”, perteneciente a este municipio de Frontera Hidalgo, y es identificado como hijo de la señora Elia «N».

Al lugar arribaron elementos de seguridad Pública Municipal de Frontera Hidalgo y paramédicos de Protección Civil de este lugar para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado correspondiente de ambos lesionados al Hospital Regional de Tapachula, por la gravedad de las lesiones.

El tráfico en la zona se vio afectado parcialmente mientras se realizaban las labores de rescate y el levantamiento de la unidad involucrada.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el percance, si derraparon al perder el control de la motocicleta o si fueron accidentados contra algún otro vehículo, por lo que las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Al lugar arribó también personal de la empresa Azvy Cointer México Delegación Tapachula, quienes son los encargados del mantenimiento de la carretera, y posteriormente arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes deslindarán responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda