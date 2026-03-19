Inicia Paro Magisterial de 72 Horas en Varios Estados del País

Ciudad de México, 18 de Marzo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició hoy un paro de labores de 72 horas como parte de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada por secciones sindicales del SNTE de diversos estados del país, para exigir una mesa de negociación directa con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

Oaxaca

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un paro de labores de 72 horas que incluye la instalación de un plantón en el zócalo de la capital del estado, tomas de casetas de peaje, bloqueos carreteros, la toma de la refinería de Salina Cruz y plazas comerciales, entre otras acciones.

Las movilizaciones y protestas se realizarán en municipios de las diferentes regiones del estado con el 80 por ciento de sus agremiados, pero principalmente en la capital del estado. El 20% restante de sus agremiados viajó a la Ciudad de México para participar en las acciones coordinadas por la CNTE.

En la región Valles Centrales, donde se encuentra la ciudad de Oaxaca, contempla la toma de Ciudad Administrativa, las instalaciones de Pemex, plazas comerciales y Ciudad Judicial.

En la región de la Cuenca del Papaloapan, bloqueos carreteros en el Puente Caracol y Puente Papaloapan. En la región del Istmo de Tehuantepec, la toma permanente de la refinería de Salina Cruz y una marcha en esta ciudad.

Mientras que, en la región de la Mixteca, tienen contemplado la toma de la caseta de peaje de Huitzo de la autopista Oaxaca – Cuacnopalan; en la región Sierra, plantones en plazas públicas y centros comerciales; en la región Cañada, toma de oficinas de gobierno y bloqueos carreteros; y en la región Costa, la toma de la caseta de peaje de la autopista Oaxaca – Puerto Escondido, toma de centros comerciales y bloqueo a instalaciones públicas.

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez. – Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marchan este miércoles en Tuxtla Gutiérrez en el inicio del paro estatal de actividades de 72 horas para exigir la reanudación de la mesa nacional de diálogo y negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los docentes que están integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron la manifestación de la fuente de la Diana Cazadora, ubicada al oriente de esta ciudad, hacia la sede del gobierno estatal en la zona céntrica, donde realizarán un mitin y harán la declaratoria del paro de labores que se prolongará durante tres días.

En el pliego petitorio de la disidencia magisterial de Chiapas destaca la demanda de abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, ha enfatizado que ambas reformas hasta el momento se encuentran intactas, y durante el actual gobierno de Morena no se han obtenido señales de solución debido a la falta de diálogo formal por parte del gobierno federal. SUN