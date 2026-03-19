jueves, marzo 19, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalInicia Paro Magisterial de 72 Horas en Varios Estados del País
Nacional

Inicia Paro Magisterial de 72 Horas en Varios Estados del País

0
2

Ciudad de México, 18 de Marzo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició hoy un paro de labores de 72 horas como parte de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada por secciones sindicales del SNTE de diversos estados del país, para exigir una mesa de negociación directa con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.
Oaxaca
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un paro de labores de 72 horas que incluye la instalación de un plantón en el zócalo de la capital del estado, tomas de casetas de peaje, bloqueos carreteros, la toma de la refinería de Salina Cruz y plazas comerciales, entre otras acciones.
Las movilizaciones y protestas se realizarán en municipios de las diferentes regiones del estado con el 80 por ciento de sus agremiados, pero principalmente en la capital del estado. El 20% restante de sus agremiados viajó a la Ciudad de México para participar en las acciones coordinadas por la CNTE.
En la región Valles Centrales, donde se encuentra la ciudad de Oaxaca, contempla la toma de Ciudad Administrativa, las instalaciones de Pemex, plazas comerciales y Ciudad Judicial.
En la región de la Cuenca del Papaloapan, bloqueos carreteros en el Puente Caracol y Puente Papaloapan. En la región del Istmo de Tehuantepec, la toma permanente de la refinería de Salina Cruz y una marcha en esta ciudad.
Mientras que, en la región de la Mixteca, tienen contemplado la toma de la caseta de peaje de Huitzo de la autopista Oaxaca – Cuacnopalan; en la región Sierra, plantones en plazas públicas y centros comerciales; en la región Cañada, toma de oficinas de gobierno y bloqueos carreteros; y en la región Costa, la toma de la caseta de peaje de la autopista Oaxaca – Puerto Escondido, toma de centros comerciales y bloqueo a instalaciones públicas.
Chiapas
Tuxtla Gutiérrez. – Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marchan este miércoles en Tuxtla Gutiérrez en el inicio del paro estatal de actividades de 72 horas para exigir la reanudación de la mesa nacional de diálogo y negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los docentes que están integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron la manifestación de la fuente de la Diana Cazadora, ubicada al oriente de esta ciudad, hacia la sede del gobierno estatal en la zona céntrica, donde realizarán un mitin y harán la declaratoria del paro de labores que se prolongará durante tres días.
En el pliego petitorio de la disidencia magisterial de Chiapas destaca la demanda de abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, ha enfatizado que ambas reformas hasta el momento se encuentran intactas, y durante el actual gobierno de Morena no se han obtenido señales de solución debido a la falta de diálogo formal por parte del gobierno federal. SUN

Inicia Paro Magisterial de 72 Horas en Varios Estados del País
Artículo anterior
Con Maquinaria Especializada, se Trabaja en el Reordenamiento del Basurero Municipal: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Denuncian Represiones Contra Manifestantes en Cuba
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 19 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

CANACO Entrega Donativo a la Cruz Roja

Al Instante staff - 0
La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO), encabezada por el Lic. Jorge Zúñiga, realizó la entrega del donativo recaudado durante el evento...
Leer más

Dicta Poder Judicial 28 años de prisión a responsables del delito de Violación Agravada en Ixtacomitán

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a dos personas del sexo masculino por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV