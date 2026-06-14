¡Gira de fin de semana! Presidenta Claudia Sheinbaum concluye actividades por Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí:

Del 12 al 14 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una exitosa gira de trabajo por los estados de Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde supervisó, inauguró y entregó obras y programas en beneficio del pueblo de México.

📍En Colima:

* 📝Villa de Álvarez: Entregó tarjetas de la beca «Rita Cetina» para el apoyo de útiles y uniformes escolares a estudiantes. En el estado se beneficiará a 57 mil 519 niñas y niños de primaria.

* 🩺Manzanillo: Presidió la colocación de la primera piedra del Hospital de Especialidades del IMSS, que beneficiará a 65 mil personas; también inauguró la Central de Ciclo Combinado de la CFE en Colima, como parte de las acciones para garantizar la soberanía energética.

* 💧Armería: Supervisó la presa derivadora para riego.



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📍En Aguascalientes:* 📝🏥Entregó la beca «Rita Cetina» para el apoyo de útiles y uniformes escolares, visitó la nueva Unidad de Hemodiálisis y supervisó la reconstrucción del nuevo Hospital General de Traumatología y Especialidades del IMSS.

📍En San Luis Potosí:

* ⚽ Convivió con las y los campeones del Mundial Social: de la Copa T21, Los Tuneros, y de la Copa Futsal Femenil, Las Leonas del IPN, quienes ganaron boletos para asistir a uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.