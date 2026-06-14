Eduardo Ramírez encabeza supervisión de obras de infraestructura en Tuxtla Gutiérrez

• En la colonia Chapultepec verificó los trabajos de reconstrucción y modernización del Parque Chapultepec, que contemplan una inversión superior a 17.7 mdp

• En Los Laguitos supervisó los avances de la pavimentación y el mejoramiento integral de la calle Río Hondo y de la avenida Primavera, obras en las que se invierten más de 6.7 mdp

Durante la supervisión de obras en distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa proyectos de infraestructura y acciones prioritarias orientadas a fortalecer el bienestar de las familias, la prosperidad compartida y la transformación de la capital chiapaneca.

1 de 9

En su visita a la colonia Chapultepec, acompañado de autoridades y habitantes de la zona, el mandatario verificó los trabajos de reconstrucción y modernización del Parque Chapultepec, obra que contempla una inversión superior a 17.7 millones de pesos y beneficiará a más de 604 mil personas.

En otro momento, en la colonia Los Laguitos, recorrió y supervisó los avances de la pavimentación y el mejoramiento integral de la calle Río Hondo y de la avenida Primavera, entre calle Playas de Catazajá y calle Lagunas de Montebello, obras viales en las que se invierten más de 6.7 millones de pesos.

En este contexto, Ramírez Aguilar sostuvo que su administración trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para avanzar en la recuperación de espacios públicos, con el propósito de fortalecer el tejido social, promover la convivencia familiar y consolidar entornos de paz.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que el rescate integral del Parque Chapultepec contempla la rehabilitación de la cancha de usos múltiples con techado, la construcción de una cancha de futbol 7, áreas al aire libre, juegos infantiles y espacios de gimnasio, además de la instalación de luminarias.

En cuanto a las obras en la colonia Los Laguitos, explicó que estas vialidades permanecieron durante años en condiciones de abandono, por lo que, en atención a una demanda histórica de la población, se llevó a cabo su pavimentación integral. Precisó que la intervención incluye guarniciones, banquetas, rehabilitación de las redes de agua potable y sanitaria, así como instalación de iluminación y señalética vertical.

Por su parte, la diputada local por el Distrito XIII Tuxtla Gutiérrez, Getsemaní Moreno Martínez, expresó su satisfacción por estas obras de infraestructura, al considerar que forman parte de las acciones impulsadas para el rescate y dignificación de distintos espacios públicos de la ciudad.

En estas actividades, el gobernador también estuvo acompañado por habitantes de las colonias beneficiadas, quienes le expresaron su agradecimiento por el impulso de estas obras, ya que les permiten contar con calles y espacios de esparcimiento dignos, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana.