Con Maquinaria Especializada, se Trabaja en el Reordenamiento del Basurero Municipal: Yamil Melgar

Afirmó que se Está Transformando en un Relleno Sanitario Tipo A
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Se Mejora la Reorganización, Compactación y Reordenamiento de Residuos Sólidos.
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Agradeció al Gobernador Eduardo Ramírez por su Apoyo Para Atender la Contingencia
*EL ALCALDE DE TAPACHULA INFORMÓ QUE SE BRINDA UN MEJOR MANEJO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AMBIENTAL EN TAPACHULA Y LA REGIÓN.
* Actualmente se trabaja con maquinaria especializada nunca antes vista en Tapachula.
Tapachula, Chiapas; 18 de marzo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, realizó un recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, arquitecto Juan Carlos Gallegos; la directora de Ecología de SEDURBE, bióloga Salomé Méndez; y el ingeniero Hugo García, asesor especializado en el manejo del sitio.
Durante la visita, se verificó que el sitio avanza en su recuperación y hoy opera bajo condiciones de un relleno sanitario tipo A, brindando mayor orden y seguridad ambiental para Tapachula y la región.
El presidente municipal destacó el esfuerzo operativo desplegado en la zona. “Traemos un ejército de máquinas trabajando constantemente. Aquí estamos y aquí seguiremos supervisando las acciones de este sitio final”, afirmó.
En su intervención, el ingeniero Hugo García subrayó los avances alcanzados en los últimos meses. “De enero a la fecha es un avance impresionante”, señaló.
Yamil Melgar también reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para atender esta problemática. “Estas son obras con voluntad para transformar. ¡Ánimo!”, concluyó. Boletín Oficial