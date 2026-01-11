Colapsa Drenaje del Hospital de Huixtla

* Suspenden Actividades Ante Riesgo Sanitario.

Huixtla, Chiapas; 10 de Enero.- Una grave contingencia sanitaria se vive en el Hospital General de Huixtla, luego de que colapsara la red de drenaje del área de Urgencias, situación que desde la semana pasada había sido denunciada por personal médico, de enfermería, administrativos, así como por pacientes y familiares, sin que se atendiera de manera oportuna.

De acuerdo con los trabajadores del nosocomio, desde días antes se percibían fuertes olores fétidos, lo que hacía presumir fallas severas en el sistema de drenaje. Sin embargo, fue hasta el jueves 4 de enero cuando la red colapsó por completo, provocando la salida de aguas negras que comenzaron a contaminar distintas áreas del hospital, generando un ambiente insalubre y de alto riesgo para la salud.



1 de 3

Ante la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades, este sábado el personal del hospital decidió suspender actividades, concentrándose en el estacionamiento del inmueble para analizar acciones urgentes que permitan proteger a pacientes y trabajadores. La protesta se realizó sin la presencia del director del hospital, el doctor Fernando Silvio García Ordóñez.Como medida preventiva, el personal determinó no recibir nuevos pacientes ni otorgar consultas, canalizando los casos a hospitales de Tapachula, al considerar que la permanencia de enfermos en el lugar representa un riesgo grave de infección, especialmente para personas con pie diabético, mujeres embarazadas y pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.Señalaron que la red de drenaje se encuentra obsoleta y rebasada por la actual demanda, por lo que urgieron a la Secretaría de Salud del Estado, a cargo de Omar Gómez Cruz, a implementar de inmediato un plan de contingencia, que incluya la evacuación de pacientes y la reconstrucción integral del sistema sanitario.Bajo condición de anonimato, una enfermera expresó: “Estamos atendiendo a personas muy delicadas. No es posible seguir trabajando en estas condiciones. Urge la intervención inmediata del gobernador Eduardo Ramírez y del Secretario de Salud. Aquí está en riesgo la vida de todos”.La situación ha generado indignación social y una creciente exigencia de respuesta inmediata por parte de las autoridades estatales, ante un problema que pone en entredicho las condiciones mínimas de salubridad en un hospital público. EL ORBE/ Mesa de Redacción