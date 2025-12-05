Anuncia ERA Acciones Para Mejorar Condiciones del Sector Transportista Concesionado

Busca Mejorar la Calidad del Servicio, Garantizar Derechos Laborales y Fortalecer los Ingresos de Este Sector

El Mandatario Afirmó que Mantiene Diálogo Permanente con Distintos Sectores de la Población

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la asamblea con el sector transportista concesionado, donde anunció que el gobierno de la Nueva ERA brindará seguridad social, acompañamiento para la renovación del parque vehicular y programas de capacitación para que este gremio se convierta en promotor del turismo en Chiapas. Enfatizó que estas acciones, de carácter sensible y humanista, buscan mejorar la calidad del servicio, garantizar los derechos laborales y fortalecer los ingresos de quienes integran este sector.



En este contexto, el mandatario remarcó que la paz, la seguridad y el Estado de derecho se han recuperado gracias a la aplicación firme de la ley. Detalló que uno de los objetivos hacia 2026 es consolidar el desarrollo y la prosperidad compartida, por lo que su administración mantiene un diálogo permanente con los distintos sectores, con el fin de escuchar sus necesidades y contribuir al bienestar, la cohesión y la estabilidad social.“Siempre he tenido la mística de mantener relación con todos los sectores que conforman la entidad. Un gobernante debe ser eso. Siempre vamos a tener la disposición de reunirnos con las bases de los sectores productivos: las y los ganaderos, pescadores, agricultores, transportistas, guías de turismo, pequeños y medianos empresarios, profesionistas, religiosos, entre otros. Esto no solo permite ayudarlos sino también a la generación de gobernabilidad, paz y en la construcción de un gobierno cercano al pueblo”, expresó.Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, subrayó la amplia participación de las y los transportistas y reconoció que, en esta Nueva ERA, se han construido puentes de comunicación sólidos y atendido sus planteamientos. Indicó que el gremio valora no solo la seguridad que hoy se percibe en calles y carreteras, sino también ser parte activa de la transformación orientada al diálogo, la paz y el desarrollo.El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, expresó su reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo constante al gremio y a las familias chiapanecas. Reiteró que el ayuntamiento capitalino mantiene total disposición para colaborar con las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado en favor del transporte concesionado.En representación del sector transportista, Florencio Álvarez Sánchez, socio de la Ruta 01 en modalidad colectivo, resaltó el humanismo del gobernador Eduardo Ramírez y agradeció la voluntad política que permitió resolver un conflicto de años y recuperar el patrimonio familiar de las y los concesionarios. “Estamos eternamente agradecidos por devolvernos nuestras rutas originales; para nosotros ya estaba perdido, pero su llegada fue una luz en el camino”, expresó emocionado.Estuvieron presentes en el evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; Alejandra Chagoya Labra, socia de la Ruta 01; y José Clemente Ovilla Juárez, presidente de Radio Taxi Concord, Tuxtla Gutiérrez, entre otros. Boletín Oficial